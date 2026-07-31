La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la solidaridad y la fraternidad deben distinguir a México en su relación con el resto del mundo, no solo con sus socios estratégicos, sino con todas las naciones que enfrenten situaciones de emergencia o requieran apoyo.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del gobernador de Ontario, quien agradeció el envío de brigadistas mexicanos para combatir los incendios forestales en esa provincia canadiense, la Mandataria sostuvo que la ayuda humanitaria de México responde a un principio de solidaridad y no únicamente a intereses estratégicos.

“Más que socio estratégico, México es solidario con todos los países del mundo”, expresó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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Presidenta Claudia Sheinbaum durante “La Mañanera del Pueblo” desde Palacio Nacional (31/07/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Sheinbaum recordó que el Gobierno de México ha brindado apoyo a distintas naciones en situaciones de desastre, como ocurrió con los incendios en California, donde participaron brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También mencionó la colaboración de autoridades de Coahuila durante las inundaciones registradas en Texas, así como la asistencia enviada a Venezuela tras el reciente sismo, mediante personal de la Defensa y de la Secretaría de Marina.

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La Presidenta destacó que la Marina ha enviado ya dos embarcaciones con ayuda humanitaria a Venezuela y anunció que este viernes partirán otros dos buques para reforzar las labores de apoyo.

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“Es lo que es el pueblo de México, solidario, fraterno, y es lo que debe ser el gobierno. Solidario, fraterno, siempre con nuestro pueblo, evidentemente, pero también con aquel que sufre”, enfatizó.

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En ese contexto, consideró positiva la declaración del gobernador de Ontario, al señalar que anteriormente había emitido comentarios poco favorables hacia México, por lo que el reconocimiento al trabajo de los brigadistas mexicanos refleja el impacto de la cooperación internacional.

“Es buena esta declaración del gobernador de Ontario. Él había hecho hace mucho tiempo declaraciones no muy buenas hacia México, digamos. Y ahora hay un reconocimiento por la solidaridad”, señaló.

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Sheinbaum insistió en que la política exterior de México debe estar guiada por principios humanitarios y concluyó que la solidaridad y la fraternidad deben ser la imagen que el país proyecte ante la comunidad internacional.

“Que sea la solidaridad lo que siempre refleje a nuestro país; la fraternidad”, concluyó.

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