La región occidental de Cuba, donde se encuentran La Habana y cuatro de las 15 provincias de la isla, quedó a oscuras la noche del sábado debido a una avería en la red de energía, anunció la compañía eléctrica estatal.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en X que a las 18H07 locales (22H07 GMT) se produjo la "caída parcial del SEN (Sistema Eléctrico Nacional)", por un daño en la red, afectando el occidente del país, incluida la capital.

Golpeada por una grave crisis económica durante los últimos cinco años, el país sufre regularmente cortes de energía generalizados o parciales debido a la infraestructura obsoleta y la escasez de combustible.

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Durante las últimas semanas, los apagones han superado las 30 horas consecutivas en La Habana, mientras que en el interior del país pueden prolongarse por varias jornadas.

Crisis eléctrica en Cuba

Desde que comenzó el año, la isla de 9,4 millones de habitantes ha registrado cinco apagones generalizados, tres de ellos en julio y en menos de diez días. Desde finales de 2024, los cortes masivos suman diez.

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Los apagones empeoraron desde enero, cuando Washington impuso a Cuba un bloqueo petrolero que dificulta el suministro de combustible a las centrales eléctricas y a los generadores de respaldo, que suelen funcionar con diésel importado.

Sin reservas de combustible, la isla no puede echarlos a andar.

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Según el gobierno cubano, en los últimos siete meses, Washington solo ha permitido la llegada de un tanquero ruso con 100 mil toneladas de crudo, lo que ha empeorado la crisis energética.

Las siete centrales térmicas que representan el pilar del sistema eléctrico local, con más de 40 años de explotación, sufren constantes averías o deben ser detenidas para mantenimientos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplica una política de máxima presión sobre la isla y ha amenazado con tomar su control, al considerar que representa una "amenaza extraordinaria" a la seguridad de su país.

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gs