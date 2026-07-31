Estar privado de la libertad no significa dejar de contar historias y ahora lo puede asegurar el actor Fernando Rebeil, quien tomó a un puñado de jóvenes internos de Hermosillo, Sonora, y con ellos creó un cortometraje que ha comenzado recorrido festivalero en el certamen de Guanajuato, en el que actualmente compite.

"Parió la cochi" es una producción rodada íntegramente en instalaciones del Instituto de Tratamiento de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA) con algunos de quienes fueron sus habitantes.

El corto de unos 15 minutos de duración muestra la llegada de un nuevo joven que se ve amenazado por los ocupantes de una celda.

“Daba un taller durante mucho tiempo ahí y ellos eran mis alumnos, entonces un día me pidieron que si les grababa una obra de teatro. Cuando vi la obra y pensé que mejor aprovecháramos eso para hacer un corto porque mi taller que daba era de cineclub y así podían ver cómo se hacía una película”, cuenta Rebeil.

El actor de "Noche de bodas" y "El Mochaorejas" adaptó entonces la obra homónima original del profesor del sitio Gilberto Landeros Santini, tomó sus ahorros y contó con el apoyo de varias personas, para hacer el rodaje.

Foto: Especial.

“Empezamos a ensayar durante un periodo largo sólo ellos y yo, y fueron teniendo una evolución muy rica, lo iban disfrutando cada vez más. El profesor lo comentó con las autoridades, nos dieron la autorización, nos dieron el espacio, me permitieron grabarlo adentro de su celda, vieron el primer corte y quedaron satisfechos y contentos”, detalla Rebeil.

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Todos quienes participaron en el cortometraje ya están afuera, así que cuando sea una función especial el mes próximo en Hermosillo, podrán asistir con familiares y amigos.

La dirección de "Parió la cochi" no es algo sorpresivo. Rebeil, antes de ser actor, estaba interesado en estar detrás de cámaras. Y en 2018 dirigió su primer corto bajo el título "El pulso de la tierra", sobre una pareja que llega a un rancho en medio del desierto que busca reconectarse y que también tuvo recorrido festivalero.

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“(Ser director) Quise desde siempre en mi carrera, desde morro, (pero) muy pronto hubo algunos giros que me hicieron empezar a actuar, a estudiar la carrera de actuación y eventualmente me convertí en profesional. Ahora este es mi segundo corto y estoy con el proyecto de un largo que escribí y que estoy ahora en proceso de financiamiento y poder filmarlo el próximo año”, comenta.

En el equipo de "Parió la cochi" se encuentran en la dirección de fotografía, Paulina del Paso ("Tiempo de huracanes"), en la edición y Carlos Iturralde en la música.

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