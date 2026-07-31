Ana Martín se mostró feliz y agradecida por el homenaje que recibió la noche de ayer en el Cocktail de la Moda 2026, que organizó el experto en moda Pedro Montiel; por sus 63 años de trayectoria, en los cuales dijo, ha interpretado una gran variedad de personajes, siempre evolucionando con su edad.

"He hecho teatro, cine, televisión, fotonovela, radionovela, he hecho todo en mi vida, y este año cumplí 80 años de edad, así que me tienen que felicitar. Me encanta mi edad, la estoy disfrutando, así como ya hice a todas las mamás, por ejemplo, ahorita está saliendo "Rubí", también fui la mamá de la Gaviota, ahora yo creo que empezaré a hacer abuelitas", dijo Ana Martín durante su paso por la alfombra roja de dicho evento.

También explicó que se ve tan bien a su edad por genética y porque no usa nada de maquillaje, pero tampoco crítica a las mujeres que recurren a los arreglos estéticos, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera con su persona.

La actriz no perdió la oportunidad de manifestar su amor y admiración a Michael Jackson, de quien se dijo viuda, y reconoció que fue un genio sin comparación.

Foto: Fernando Rojas/EL UNIVERSAL.

"Michael Jackson va a ser genio para siempre, para todas las generaciones, por su música, por sus bailes, él rompió con todo. Ya vi la película, está muy bien el muchacho (Jaafar Jackson), pero es que Michael era mágico, aparte de ser un genio en el baile y la música, tenía un ángel brutal y se entregaba de una manera impresionante".

Compartió que aunque tuvo la oportunidad de verlo una vez en Los Ángeles y otra en Nueva York, no consiguió tomarse una foto o saludarlo pese a que sí tuvo la posibilidad de pasar al backstage en dichos conciertos, porque era tal su emoción que comenzaba a tener taquicardias.

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Entre los invitados a este cocktail se pudo ver a la actriz y bailarina Lis Vega, quien lució su espectacular figura con un vestido negro con trasparencias, y compartió que se siente muy bendecida por la cantidad de trabajo que tiene en este año, comenzando por su participación en el musical "Perfume de Gardenia", y reveló que pronto volverá a la televisión, aunque no quiso adelantar detalles de cómo lo hará.

Lis aprovechó para aclarar si tiene una relación con el actor Arturo Carmona, con quien recientemente se vio viajando en su automóvil, pero aseguró que son grandes amigos y simplemente la llevó a su casa porque ese día no había llevado su camioneta al teatro.

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"Somos muy amigos Arturo y yo, acabo de terminar una relación que fue muy importante en mi vida, con quien sigo teniendo comunicación porque aunque terminamos como pareja nos queremos cuidar el uno y el otro, sin títulos", comentó Vega.

Cabe recordar que Lis Vega mantenía un noviazgo con el influencer Ryan Hoffman, conocido como Rayito, con quien coincidió anoche en este evento, el creador de contenido explicó que sigue queriendo mucho a la también vedette, pero las cosas no funcionaron para ellos, al menos en el aspecto amoroso, pero ella sigue siendo alguien muy importante en su vida.

El conductor Patricio Cabezut también pasó por la alfombra roja, donde declaró que lamentaba mucho las recientes declaraciones que hizo su expareja Aurea Zapata, respecto a un supuesto espectáculo que tenía planeado con el músico Alejandro Marcovich, quien se encuentra recuperándose de un derrame cerebral.

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"La semana pasada la esposa de Alejandro se comunicó conmigo muy alterada, porque él está muy molesto por estas declaraciones, yo lamentó mucho que alguien que está super enfermo, que apenas está recuperándose, tenga que estar enfadado por algo que nada tiene que ver, porque no tenían fechas, ni proyecto, ni absolutamente nada que se le parezca", comentó Cabezut.

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Patricio explicó que efectivamente el exguitarrista de Caifanes y Aurea Zapata se conocen, gracias a que en algún momento él invitó al músico a colaborar en un proyecto que tenía con la banda de rock alternativo Chairel; pero puede asegurar que lo que ella declaró, sobre la cancelación de fechas del supuesto show por los problemas de salud de Marcovich, es una mentira.

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Respecto al proceso legal que mantiene desde hace cuatro años con Aurea, por el presunto abuso sexual agravado contra sus hijas, Cabezut compartió que ya tiene fecha para la primera audiencia del juicio oral, la cual se realizará el 19 de agosto en las instalaciones de la Fiscalía General de República.

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