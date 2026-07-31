La pantalla del celular es la última que vemos antes de dormir y la primera que encendemos al despertar. Pero no es solo eso: el celular es ese invitado (incómodo) en la mesa, el cine, los conciertos y muchos otros espacios. ¿Se puede hablar de una adicción a los smartphones?

La médica especialista en psiquiatría Marian Rojas Estapé señala que suele preguntar a las personas sobre “la necesidad” de revisar el celular en un momento de tranquilidad, como cuando están a la mesa o juegan con sus hijos. Ese deseo aparece incluso cuando el dispositivo no ha emitido señal o alerta alguna.

Señala que el problema está en que pueden pasar alrededor de 20 minutos en recuperar la capacidad de atención, en volver a “conectar” con lo que se estaba haciendo.

“Sin ella (sin la atención), perdemos la gestión de los impulsos, carecemos de voluntad para posponer la recompensa y tenemos dificultad para mirar a largo plazo y resolver los diferentes retos diarios”, profundiza en su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida.

En la actualidad, para Rojas Estapé, la sociedad atraviesa una “profunda crisis de atención”, la cual, a su vez, limita la capacidad para salir de ella.

“Cuando se reciben distracciones constantes, sucede un fenómeno brutal: las personas empiezan a autodistraerse, pueden estar leyendo un libro y les surge el impulso de mirar el teléfono sin una razón aparente”, dice la especialista.

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Un "acompañante" permanente

¿Qué significa ser adicto al celular? Alicia Vargas, terapeuta y especialista en trastornos del neurodesarrollo, marca la diferencia entre ser adicto a una sustancia y ser adicto al celular. Dice que la segunda corresponde a una adicción conductual, no a una respuesta fisiológica frente a una sustancia química o controlada.

“Hay gente que ya no puede comer, incluso cuando está con otras personas, si no está mirando el celular. Es un indicativo de que se puede estar entrando a lo que se conoce como una adicción de tipo conductual”, asegura la experta.

A su parecer, la complicación es que el celular acompaña a las personas en todo momento. Además, la interacción constante con el contenido, incluido el que uno mismo publica, genera pequeñas descargas de dopamina en el cerebro.

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Vargas menciona que entre las consecuencias del uso continuo están las alteraciones al ciclo del sueño y el estrés persistente, que mantiene al cerebro en un estado constante de alerta.

Ya Marian Rojas Estapé lo ha advertido de manera categórica: “No tengamos miedo a frenar; acelerados, nos fundimos más. No estamos diseñados para vivir acelerados, el ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta”.

Espacios sin celular

Las especialistas coinciden en que una de las maneras de contrarrestar la adicción al celular es restringir su uso: establecer espacios o momentos del día en los que el dispositivo permanezca guardado o simplemente no se utilice.

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Alicia Vargas subraya que los padres, sobre todo, tienen que predicar con el ejemplo, es decir, deben aprender, en la medida de lo posible, a regular el uso del teléfono en sus propias rutinas para inculcar este hábito entre sus hijos.

En este sentido, Rojas Estapé invita a todas las personas a aburrirse: “Todo aquel que se aburre es capaz de divagar, y el que divaga, crea, descubre y resuelve. Al organismo le encanta que seamos capaces de frenar, y hoy en día solo somos capaces de frenar si nos aburrimos”.

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Dispositivos para reducir el uso del celular

Estos dispositivos pueden ayudarte a reducir el uso del celular. Dicho de otro modo, puedes dejarlo en casa o guardarlo en el bolsillo mientras das un paseo al aire libre o disfrutas de tu música favorita.

1. Kindle

El lector de libros electrónicos tiene varias ventajas, como la posibilidad de llevar cientos de obras en un mismo dispositivo. Además, los libros digitales suelen ser más accesibles en precio que las ediciones impresas. En una de sus versiones más avanzadas, el Kindle Colorsoft muestra el contenido a color, desde la portada de los libros hasta las páginas de una historieta. Pero si buscas una opción más sencilla, está el Kindle básico, con su pantalla monocromática y autonomía de hasta seis semanas, puede ser la mejor alternativa.

Dónde: Amazon

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Precio: desde 2 mil 099 pesos

Foto: Especial

2. Oura Ring 5

Llevar un mejor seguimiento de tu actividad física y algunos indicadores de salud es tan sencillo como portar un anillo. Pero no lo imagines como un accesorio incómodo; todo lo contrario: hoy estos dispositivos son auténticas piezas que complementan tu estilo. El Oura Ring 5, "diseñado para adaptarse a ti", registra más de 50 métricas gracias a sus sensores de alta precisión, desde la actividad física hasta los niveles de oxígeno en la sangre. Además, está fabricado en titanio y ofrece una autonomía de hasta una semana con una sola carga.

Dónde: tiendas departamentales

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Precio: alrededor de 7 mil pesos

Foto: Especial

3. Osmo Pocket 4

Grabar video con el celular puede provocar que, de forma automática, abras otras aplicaciones además de la cámara, como las redes sociales. Así, podrías perderte momentos que valen mucho la pena recordar por centrar tu atención en el teléfono. Por eso, tener una cámara de video dedicada resulta conveniente, más aún con las características de la Osmo Pocket 4: sensor CMOS de 1 pulgada, resolución de hasta 4K a 240 cuadros por segundo, estabilización de tres ejes, almacenamiento interno de 107 GB, pantalla táctil OLED giratoria de 2 pulgadas y zoom de 2x sin pérdida.

Dónde: Amazon y tiendas departamentales

Precio: desde los 9 mil 400 pesos

Foto: Especial

4. Echo Spot

Para evitar la tentación de echar un último vistazo al celular antes de dormir o de convertirlo en la primera pantalla que ves al despertar, una opción es dejarlo en otra habitación y tener en la mesita de noche únicamente un altavoz inteligente. El Echo Spot incorpora el asistente Alexa, ofrece un sonido vibrante, con voces claras y graves intensos, permite controlar dispositivos del hogar inteligente y está fabricado con 36% de materiales reciclados. Su pantalla muestra información como la hora, el clima y el título de las canciones. Además, es fácil de configurar.

Dónde: Amazon

Precio: mil 549 pesos

Foto: Especial

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