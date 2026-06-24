Una de las actrices más queridas de la televisión, Ana Martin, se adelantó unos días al aniversario luctuoso del llamado "el Rey del pop", Michael Jackson, y propone un trend para recordarlo, al pedirle a sus seguidores que usen la canción "Heal the world" en sus redes sociales.

"Que tengan una semana muy bonita, con muchos festejos y tratemos de portarnos bien en ellos. Recordemos que el día 25 es el aniversario luctuoso de @michaeljackson, ese día usemos en redes sociales la canción ´Heal the world´", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

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Esta publicación la acompañó con tres fotografías, en dos de ellas aparece portando una playera con la figura de Jackson, la cual cubre toda la parte de enfrente, pero la segunda trae uno de sus grandes tesoros, un sombrero que adquirió cuando fue a verlo en una de sus giras a los Estados Unidos a principios de los 90, por lo que se trata de mercancía oficial.

Su amor y afición al "Rey del pop" nació hace décadas, ya que como buena chica rebelde Ana Martin es una rockera consumada, pero admira profundamente a grandes figuras del pop, como lo es Michael Jackson, con quien dijo identificarse por la infancia tan solitaria que ambos tuvieron; él trabajando desde niño y sin la posibilidad de tener amigos de su edad, y ella de interna en los Estados Unidos lejos de su familia, así lo contó en una entrevista con EL UNIVERSAL en mayo pasado.

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De inmediato sus "gotitas de miel", como llama a sus seguidores, le alabaron su outfit y su gusto por Jackson, incluso algunos le explicaron que ignoraban que ella era fan del cantante estadounidense, que murió el 25 de junio de 2009 debido a un paro cardiorespiratorio como resultado de una intoxicación aguda de propofol, según informó Instituto Forense de Los Ángeles.

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melc