Una verdadera celebración y un gritó de empoderamiento, así fue el concierto que Gloria Trevi ofreció este sábado en el Auditorio Nacional, en la cual rindió homenaje a una leyenda, Jenni Rivera, y a sus fieles seguidores.

Cómo toda una rock star, en medio de un torbellino de humo y un riff de guitarra, fue como Gloria Trevi entró al escenario, portando en el pecho una imagen de la Virgen de Guadalupe, haciendo que la celebración comenzara a ritmo de Zapatos viejos, levantando de inmediato a sus 10 mil fans de sus butacas.

Gloria Trevi ofreció un concierto en el Auditorio Nacional, la noche de este sábado. Foto: Especial

Pocas artistas logran lo que Gloria en el ánimo de sus seguidores, ya que los llena de euforia y emoción en cuanto hace o dice algo, logrando que griten su nombre y le aplaudan, tal y como sucedió está vez después del segundo tema, su versión de El último beso.

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“Mi raza hermosa de México, hemos pasado momentos difíciles todos los que estamos aquí, antes abríamos Tik Tok y veíamos cosas divertidas, hoy son puras cosas amarillistas… hablan de guerras, de discriminación contra la comunidad y contra los latinos, pero con esta canción vamos a seguir con nuestra celebración, será como una especie de oración”, dijo antes de cantar Hoy no voy a gritar.

Cuando comenzaron las canciones atrevidas y polémicas como La papa sin catsup, se retiró la imagen religiosa aclarando que era por respeto, y no era sólo por la letra, también por el sexy baile que hizo junto a su cuerpo de baile.

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Pruébamelo, Vestida de azúcar, Me río de ti, fueron algunos temas donde Gloria se mostró desinhibida y empoderada, contagiando está actitud a sus seguidores quienes no dejaron de cantar uno sólo de sus temas.

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“Un hijo te da una fuerza impresionante, desde que yo tengo a mis hijos nunca volví a decir me siento tan sola”, fue la declaración que hizo Gloria Trevi, dedicando el tema Me siento tan sola a todas las madres presentes.

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Acto seguido explicó que quería presentar a alguien que canta precioso y que es hija de una amiga muy querida, a la cual perdió en un accidente, pero cree firmemente que vive en cada uno de sus hijos, entonces recibió a Jacqie Rivera, con quién rindió un homenaje a la llamada “gran señora”, Jenni Rivera, con el tema Un abrazo.

Las emociones se desbordaron en la hija de Jenni, porque el nudo en la garganta le impedía cantar y apenas se escuchaba su voz, por lo que Gloria tuvo que darle seguridad abrazándola y haciendo segunda voz, mientras imágenes de la “diva de la banda” junto a su familia y la misma Trevi, se proyectaban en las pantallas del lugar.

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“Quiero darte las gracias por abrirme este lugar, realmente sí sentí la presencia de mi mamá, que sí se necesita no importa qué tan grande estés. Muchas gracias por mantener la memoria de esa mujer viva, de nuestra madre. Ella siempre decía que el amor del escenario, de su público, no se comparaba con nada más, así que gracias por seguir manteniéndola viva aquí con nosotros”, expresó Jacqie Rivera, quién estuvo acompañada de sus hermanas Chiquis y Jenicka Rivera.

Siguió El recuento de los daños, que se escuchó por todo el lugar, gracias al canto a capela de sus seguidores, quienes demostraron que saben a la perfección este tema, que es uno de los grandes clásicos de Gloria Trevi.

Gloria trajo el orgullo patrio al escenario con la participación del mariachi, que se presentó al ritmo de El son de la negra, y aunque no tuvieron una participación inmediata, sí fueron el preámbulo para Esa hembra es mala y Que sufran con lo que yo gozo.

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“¡Qué viva México cabrones!”, fue el gritó de Gloria, para colocarse el sombrero de charro con estilo kitsch, para cantar muy a su estilo La ley del monte, El ingrato, Porqué me haces llorar, tema con la cual trajo al escenario a Juan Gabriel gracias a un vídeo; y Volver, volver, con la que invitó a Omar Chaparro al escenario.

“Todos unidos con este grito, que ustedes inventaron no yo, ¡El mundo va a probar el chile nacional!”, entonces se enfundó en la playera de la Selección Nacional y cantó el tema Tribu. A esto le siguió la segunda sorpresa, porque al cantar Intensamente hicieron actor de presencia sus hijos Ángel Gabriel y Miguel Armando, quién al final le dijo que no estaba sola y el público se lo confirmó al gritárselo.

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Después de este emotivo momento, en el que se mostró orgullosa de sus hijos, explicó que estaba llegando el final de este concierto, con el cual agradeció la compañía fiel de sus seguidores, a quienes esperaba tener siempre con ella, entonces los complació con No querías lastimarme y Pelo suelto, lo que terminó con el escenario lleno de fans que cantaban y bailaban con ella.

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Aunque el recinto se oscureció por un momento, las coronas con luces que llevaban la mujeres en la cabeza llenaron de color la sala y el gritó de Gloria, se convirtió en una petición para un tema más, y así sucedió, porque La Trevi volvió al lado de sus bailarines, que vestidos con smoking y sombrero de copa, ya la esperaban, y ella luciendo casi igual pero con más glamour gracias al brillo, cantó Como yo te amo.

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“Aparte de estar celebrando ser mexicanos, este mes también celebramos el amor y la diversidad, gracias a toda la raza de la comunidad y aunque a veces parezca que retrocedemos, ustedes me ayudaron a levantarme, por eso nosotros estamos aquí para apoyarlos y si siete veces nos tiran ocho nos levantamos ¡comunidad LGBTTTIQ+ todos me miran!”, gritó Gloria.

A partir de este momento la despedida se convirtió en una fiesta de colores, porque Gloria interpretó Todos me miran, Dr. Psiquiatra y Mañana, verdaderos himnos de la comunidad, la cual se hizo sentir en cada momento del concierto.

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