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Estar en una relación tóxica puede ser el resultado de aceptar pequeñas cosas que terminan siendo una bola de nieve enorme, eso es parte de lo que Celeste Sanazi quiere explorar en “De manual”, su más reciente sencillo, ya disponible en plataformas digitales.
“Habla de una búsqueda de amor propio. Si bien pareciera que tiene tintes de despecho, yo siempre hablo de que uno puede estar con alguien tóxico si uno lo permite. Trata de hacer esto de, ‘hagamos una introspección como para decir: ´Ché, capaz que estoy con alguien que no me gusta tanto o que no me hace tan bien´, preferible retirarse”, explica en entrevista.
La argentina actriz de La rosa de Guadalupe o la película de Netflix, El Guau, decidió lanzarse como cantante en 2020. Asegura que no quiere encasillarse en un solo género, por lo que en su catálogo se pueden encontrar cumbias, salsas y más.
Ahora, busca lanzar su primer disco El que quiera Celeste, en el que habla de replantear las relaciones personales y buscar un amor propio, que a veces se pierde por complacer al otro.
“El tema nació por una amiga, estaba hablando con un chongo (se le llama al casi algo en Argentina) estaba muy monotemática con eso y yo le decía: ´ché amiga, la vara está muy baja, él no termina de ser coherente´.
Con este tipo de temáticas, Celeste llegó algo que jamás visualizó como artista: crear un impacto positivo en sus fans.
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“Mucha gente me escribe y me dice, ´Me inspiró como no tenés idea´, o ´gracias a vos empecé tal cosa’. Y eso no estaba en mi lista de sueños, el hecho de inspirar al mundo. La idea era cantar, más no movilizar emocionalmente a alguien y ha sido maravilloso”.
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