Hubo un tiempo en que a Richard Gere le bastaba aparecer en pantalla con el traje abierto, la camisa blanca y una sonrisa para conmocionar a Hollywood.

El actor de "Mujer bonita" es una de las caras más reconocibles de la industria, aunque con los años esa imagen quedó más ligada al cine independiente y a proyectos de menor exposición.

Fue hasta que llegó "The Agency", en 2024, que regresó a una producción internacional de alto perfil y con un personaje alejado del romance que marcó sus inicios, centrado más en el misterio de un thriller de espionaje.

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El eterno galán sorprendió al cambiar su mirada seductora por una más perspicaz al dar vida a Bosko, el jefe de la CIA en Londres, que debe lidiar con dudas sobre la fidelidad de su propio equipo.

En la primera temporada, su personaje asumió todo tipo de riesgos, incluyendo la desconfianza que le inspiró Martian, un agente encubierto interpretado por Michael Fassbender que regresó después de muchos años.

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Ahora, en la segunda entrega que estrena hoy en Paramount+, debe de lidiar con este extraño personaje y sus conflictos, mientras que debe descubrir si hay un "topo" entre la gente que dirige.

“Martian (Fassbender) está tratando de sacar a su novia de problemas y resulta que tenemos a alguien en quien no podemos confiar en la organización, probablemente alguien cercano a mí, así que parte de mi trabajo este año es descubrir quién es el topo”, adelanta Gere a EL UNIVERSAL.

El actor reconoce que la continuación de la serie le permitió trabajar aún más lejos del hombre seductor. Ahora debe leer a agentes entrenados para ocultar información.

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El reto de su personaje, detalla, es conocer a cada integrante de su equipo más allá del cargo que ocupa: qué los fortalece, qué los debilita y qué problema personal puede convertirlos en un riesgo para la agencia.

“Realmente Bosko está cuidando a todos y tiene que estar involucrado como cualquier buen padre o líder, tiene que ver a cada uno de ellos como individuos, sus fuerzas, sus debilidades, sus problemas y trabajar con todos ellos de una manera muy específica”, considera.

En la segunda temporada de "The Agency", disponible en Paramount+, actúan además Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith y Katherine Waterston.

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