Días tristes, pero también con algo de alegría, marcaron la semana que acaba de terminar en el mundo del entretenimiento. Hubo fallecimientos, pero también honores a quienes ya se han ido y reconocimiento a otros.

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El deceso de Oliver Tree, un ídolo apresurado

La semana comenzó con la triste noticia de la muerte del cantante Oliver Tree al colisionar el helicóptero en el que viajaba en Río de Janeiro. Conforme pasaron las horas la información cayó en cascada, incluyendo la de que el aeromotor en el que estaba ya había sido acusado de mantenimiento vencido y vuelos irregulares. Su amigo, el influencer mexicano Aaron Mercury, lamentó la noticia (“Será mi hermano por siempre”)y la actual novia de Tree recalcó que respetaran el dolor por el que estaba pasando.

¿Qué situación vive Andrés Tovar?

Andrés Tovar, productor de tv y esposo de Maité Perroni, fue vinculado a proceso por su presunta participación en contra de Imagen Televisión y falsedad de declaraciones. Pero el ejecutivo de inmediato respondió que todo se debía a que él había solicitado a la empresa de telecomunicaciones el pago de miles de hora de trabajo y, como no le hicieron caso, decidió recurrir a instancia legales hace dos años. La vinculación a proceso es una figura que no determina si alguien es culpable, sino que encuentra elementos suficientes para hacer una investigación. Tovar ha asegurado que todo ha sido por defender sus derechos.

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Richard Gere y una nueva faceta

Richard Gere dejó de ser el eterno galán, que conquistó corazones con cintas como “Mujer bonita” o la tierna “Siempre a tu lado”, para enfrascarse ahora en un thriller en el que interpreta a un jefe de la CIA en Londres, quien debe de lidiar con dudas sobre la fidelidad de su propio equipo. “The agency”, disponible en Paramount+, le pemitió seguir lejano del personaje seductor. A sus 76 años de edad puede presumir que por mucho tiempo ha buscado diferenciarse de la maquinaria hollywoodense y buscar acomodo en producciones que generalmente no permitirían con su fenotipo.

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Menudo se reúne y viene a la CDMX

La agrupación boricua Menudo, que en los 80s desató el furor adolescente femenino por sus bailes y pantalones entallados acompañandocanciones como “Claridad” y “Súbete a mi moto”, han contemplado a México como parte de su gira por 50 años de existencia. No estará Ricky Martin, quien formó parte del grupo, pero sí René Farrait, Roy Rossello, Raymond Acevedo, Sergio Blass, Ralphy Rodríguez, Rubén Gómez y Robert Avallanet. La presentación se tiene anunciada para el 28 de noviembre en el Teatro Metropolitan. Menudo fue tan fuerte durante varios años, que hasta se hizo una bioserie disponible en Prime Video.

A siete años de su muerte, Camilo Sesto logró tener un museo dedicado a él y su carrera. Y fue en su ciudad natal española, Alicante, donde se logró poner un acervo de más de 2 mil piezas. Hay un escenario donde se da la bienvenida a los visitantes. Hay camisetas, fotografías, sus discos de platino y oro, así como un reproductor estilo vintage en que se se pueden escuchar canciones como “Vivir así es morir de amor” y “Algo de mí”. Junto con otras figuras españolas como Miguel Bosé y Raphael, Camilo Sesto llenaba la radio musical de los 70s y 80s.

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