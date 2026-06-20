Anne Hathaway apareció en sus redes sociales con un vestido blanco, sonriendo y llevando las manos a su vientre. Con ese gesto y una gran sonrisa confirmó que espera a su tercer hijo a los 43 años, una noticia que emocionó a quienes la han seguido desde “El diario de una Princesa”, pero también volvió a poner bajo los reflectores la importancia de visibilizar a quienes deciden ser mamás después de los 40.

Apenas en abril pasado, Natalie Portman también compartió su felicidad por el embarazo de su tercer bebé, a los 44 años, fruto de su relación con el músico francés Tanguy Destable. No es la única famosa, en México, Natalia Lafourcade y Martha Higareda vivieron recientemente sus propios procesos de manera pública, cada una con su propios retos.

El tema despierta curiosidad en todo el mundo porque, a diferencia del personaje de Hathaway, que mágicamente se convierte en princesa del reino imaginario de Genovia, la vida real mezcla contratiempos y también enseñanzas para las mujeres que están dispuestas a llamar a la cigüeña.

La American Society for Reproductive Medicine señala que, después de los 40, las probabilidades de lograr un embarazo por ciclo bajan de manera importante. Y en México, las cifras comprueban que esa decisión sigue siendo una minoría. Según el INEGI, en 2024 sólo 2.31% de los nacimientos registrados correspondió a madres de 40 a 44 años.

Aun así, los casos de varias famosas han ayudado a hablar del tema con menos prejuicio y muchos más matices.

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Anne Hathaway. Un camino que no fue tan mágico

Anne Hathaway, quien ya es mamá de Jonathan y Jack junto a Adam Shulman, anunció su tercer embarazo con un video en Instagram acompañado por la canción “Baby I’m Yours”.

La noticia emocionó a sus seguidores, pero también recordó algo que la actriz había compartido años atrás. En 2019, al anunciar su segundo embarazo, dedicó unas palabras a quienes pasaban por problemas de infertilidad y dijo que llegar a sus embarazos no había sido para ella tan sencillo.

“Para todos los que están pasando por infertilidad y el infierno de la concepción, sepan que no fue una línea recta para ninguno de mis embarazos”, escribió entonces.

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Años después, en entrevista con Vanity Fair, Hathaway contó que en 2015 sufrió un aborto espontáneo mientras hacía la obra “Grounded”, en la que debía representar un parto cada noche sobre el escenario.

“No voy a sentir vergüenza”, dijo al explicar por qué decidió hablar de una experiencia que muchas mujeres viven en silencio.

Ahora, en 2026 y a los 43 años, su tercer embarazo llega como una buena noticia familiar y también como otra página de una historia que ella misma ha contado sin esconder sus partes difíciles.

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Natalie Portman. La gratitud por un embarazo que llama milagroso

Natalie Portman anunció también este 2026 que espera su tercer hijo. La actriz de “El cisne negro” ya es mamá de Aleph, nacido en 2011, y de Amalia, nacida en 2017, ambos de su matrimonio con Benjamin Millepied.

Ahora vive esta etapa junto al músico francés Tanguy Destable, conocido como Tepr. Al hablar de su embarazo con Harper’s Bazaar, Portman habló abiertamente de su agradecimiento.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados. Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”, dijo.

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La actriz contó que creció cerca de historias de fertilidad porque su padre es especialista en esa área. Desde ahí, dijo, aprendió que embarazarse puede ser mucho más difícil de lo que muchas veces se piensa.

Portman dijo que, de momento, se encuentra más tranquila, más consciente de su cuerpo y más atenta a la fortuna de vivir un embarazo en esta etapa de su vida.

Natalia Lafourcade. El bebé que llegó para dar una pausa en medio de una gira

Natalia Lafourcade estaba en medio de su “Cancionera Tour” cuando anunció en julio de 2025 que esperaba a su primer hijo a los 41 años.

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“Cinco meses y seguimos de gira, cinco meses y seguimos creciendo”, compartió la cantante al dar la noticia a sus seguidores.

La maternidad la tomó por sorpresa. Natalia dijo a EL UNIVERSAL que había llegado a pensar que no sucedeía. También ella y su pareja lo habían intentado, pero el embarazo no llegaba.

“Yo pensé que no me iba a tocar”, contó.

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La noticia cambió su forma de mirar la gira, su trabajo y también su agenda. A finales de 2025, por recomendación médica, la cantante reprogramó conciertos en Estados Unidos y Canadá para hacer una pausa y cuidar su embarazo.

“Jamás imaginé que iba a estar en medio de esta gira creando vida dentro de mi cuerpo”, dijo a EL GRAN DIARIO DE MÉXICO.

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Martha Higareda. El embarazo que la llenó de felicidad, no sin varios cuidados

Martha Higareda recibió a sus gemelas en noviembre de 2025, a los 42 años. Antes de convertirse en mamá, la actriz ya había hablado de los obstáculos que enfrentó para lograr un embarazo.

En el podcast “De todo un mucho”, que conduce con Yordi Rosado, contó que tenía nueve miomas uterinos y que eso complicaba sus posibilidades de concebir.

“No iba a poder lograrlo”, recordó al hablar de lo que significó recibir ese diagnóstico.

La llegada de sus hijas fue una alegría enorme, pero el proceso no terminó con el parto. En diciembre de 2025, Martha contó que tuvo que ser llevada de urgencia al hospital por una preeclampsia posparto. Su presión arterial llegó a un nivel peligroso y los médicos tardaron varias horas en estabilizarla.

“Con profunda gratitud a Dios estoy viva”, escribió después en redes sociales, al contar que una de sus bebés también había estado en cuidados intensivos.

Martha tuvo que tomar en cuenta su parte biológica y física, llena de diagnósticos, cuidados y recuperación.

Irán Castillo. La maternidad que decidió vivir sin ningún temor

Irán Castillo se convirtió en mamá de Demian en febrero de 2022, a los 45 años. Ya tenía una hija adolescente, Irka, cuando volvió a embarazarse junto a Pepe Ramos.

Al inicio, los médicos le hablaron de riesgos por su edad. Ella ha contado que eso la asustó, aunque también la llevó a buscar especialistas y acompañamiento.

En un video retomado por Hola en 2022, la actriz cuestionó que la edad se use como una alarma automática.

“No porque tengas más de 35 años ya va a ser de alto riesgo tu embarazo”, dijo.

Irán decidió cuidarse, informarse y seguir adelante. También se preparó para un parto humanizado, con apoyo de una doula, porque quería vivir el nacimiento de su hijo de una forma más cercana a sus convicciones.

Hilary Swank. La decisión personal de congelar óvulos

Hilary Swank fue mamá de gemelos en 2023, a los 48 años. La actriz había congelado óvulos a los 37 y, una década después, se embarazó de Aya y Ohm junto a su esposo Philip Schneider.

Swank aclaró que no planeó esperar hasta los 47 para embarazarse. Simplemente, ese fue el momento en que su vida se acomodó.

“Fue un momento mágico”, contó.

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Eva Longoria. Maternidad después de cumplir tus metas

Eva Longoria fue madre en 2018, a los 43 años, cuando nació su hijo Santiago Enrique Bastón.

La actriz ha contado que la maternidad llegó cuando ya había viajado, trabajado y construido la carrera que quería. En 2025, habló de lo distinto que fue recibir a su hijo en esa etapa.

“Tienes mucha más sabiduría y paciencia cuando eres madre en tus 40”, dijo.

“Cuarenta años de mí fueron suficiente tiempo”, bromeó al explicar que antes su vida había estado centrada en sus metas, su carrera y sus viajes.

Ahora, dice, lo que hace profesionalmente lo vive con su hijo cerca.

Eva Mendes. El juicio que nunca adoptó y ella ignoró

Eva Mendes tuvo a sus hijas Esmeralda y Amada en 2014 y 2016, a los 40 y 42 años, junto a Ryan Gosling.

La actriz ha contado que para muchas personas fue un tema enorme verla embarazada a esa edad. Para ella, no.

“Cuando tenía 40, fue un gran tema para la gente que estuviera embarazada, y para mí no”, dijo a People en 2024.

Mendes también recordó que, durante su segundo embarazo, hubo quienes le advirtieron que estaría demasiado cansada. Ella respondió que en sus 20 no se sentía preparada para criar.

Con el tiempo, decidió tomar distancia de la actuación para acompañar los primeros años de sus hijas.

“Fue la decisión más fácil que he tomado”, dijo sobre esa pausa.

Salma Hayek. La hija que llegó cuando ya se sentía lista

Salma Hayek fue madre de Valentina Paloma en 2007, a los 41 años. La actriz mexicana ha contado que la maternidad llegó cuando encontró a la pareja con la que quería formar una familia y cuando su carrera ya tenía estabilidad.

explicó que deseaba tanto a su hija que todo lo demás pasó a segundo plano.

“Ya tenía tantas ganas de tener esta hija que ya nada más me importaba”, dijo.

También reconoció que pensó que, por su edad, criar a Valentina podía costarle más trabajo. Después encontró una forma de combinar su vida familiar con el cine, la moda y sus compromisos públicos.

Ser mamá en los 40, una decisión personal

Muchas personas, famosas o no, postergan la maternidad por razones como estudios, trabajo, cambios de pareja, vivienda, incertidumbre económica y falta de apoyos para conciliar familia y empleo, según un estudio publicado en Human Reproduction Update.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido, además, que una de cada seis personas enfrenta infertilidad en algún momento de su vida y que el acceso a tratamientos sigue siendo desigual por costo, disponibilidad y estigma.

Por eso, ante cada caso, la asesoría médica ayuda a conocer las opciones reales. La American Society for Reproductive Medicine recomienda iniciar una evaluación después de seis meses de intentarlo sin éxito cuando la mujer tiene 35 años o más; en mayores de 40, señala que la valoración indispensable.

Y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomienda una vigilancia más cercana, con estudios de crecimiento y seguimiento fetal antes del nacimiento.

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