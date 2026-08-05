El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales junto a otros dos jóvenes que al igual que él, se encontraban vestidos como repartidores de comida.

El joven de 24 años de edad, originario de Culiacán, era conocido en las plataformas digitales: YouTube, Tik Tok e Instagram por subir vlogs de su vida cotidiana, comida, reacciones y videos cortos de comedia relacionados a la cultura del Norte del país para un público joven.

El último video publicado en su canal de YouTube, hace 13 días, fue sobre su recorrido en un atractivo turístico natural ubicado en el estado de Nuevo León, acompañado de varios amigos.

César Gastélum, creador de contenido. Foto: Instagram

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La publicación más reciente del influencer en redes sociales, es de hace 3 días, y se trata de un video corto en donde aparece con una creadora de contenido conocida como "La beba", en un restaurante. César Gastélum esta comiendo sushi en un ambiente romántico en el contenido publicado en Tik Tok, mientras que, en el video de Instagram se visualiza un ramo de flores en la mesa del lugar y a él tomándola por la cintura.

Sin embargo, no esta confirmado que ambos influencers mantuvieran una relación amorosa.

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En la plataforma de YouTube, Gastélum aparece con el usuario @cesargastelum6818 y tenía un alcance de 16 mil 900 suscriptores con 199 video subidos; en Tik Tok como @cesargastelum04, donde reunió a 605 mil trescientos seguidores con 22 millones 500 mil "me gusta"; en Instagram aparece como @cesargastelum_57 con 127 mil seguidores y 142 publicaciones.

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