Mario Armando Lavandeira Jr., conocido profesionalmente como Perez Hilton, fue hospitalizado en Miami, Florida, luego de que las autoridades respondieran a un reporte relacionado con un presunto episodio de autolesión que, de acuerdo con TMZ, habría sido transmitido en vivo a través de redes sociales.

El influencer, bloguero de celebridades y personalidad mediática, nacido el 23 de marzo de 1978 en Miami, alcanzó notoriedad a principios de la década de los 2000 gracias a su sitio web de espectáculos, donde comentaba noticias de la farándula con un estilo irreverente que le valió el sobrenombre de la "reina de la prensa".

De acuerdo con TMZ, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudieron al domicilio de Perez Hilton, ubicado en el vecindario de Westchester, después de recibir múltiples llamadas de emergencia que alertaban sobre una persona que presuntamente se estaba provocando lesiones mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales.

Un portavoz de la corporación informó al medio estadounidense que la persona involucrada fue rescatada con vida y trasladada por elementos de Miami-Dade Fire Rescue a un hospital local, donde recibe atención médica.

La misma fuente señaló que la Unidad de Respuesta a Crisis de la Oficina del Sheriff, junto con profesionales certificados en salud mental, permanece brindando apoyo y recursos a los familiares del afectado.

Aunque las autoridades no revelaron oficialmente la identidad del paciente, TMZ aseguró, citando fuentes policiales, que se trata de Perez Hilton, quien además estaría siendo sometido a una evaluación psicológica.

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Según la información publicada por el portal, el creador de contenido habría utilizado un cuchillo para provocarse múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Vecinos entrevistados por NBC6 dijeron creer que la persona que se encontraba dentro de la vivienda era el conocido bloguero de entretenimiento, mientras agentes y paramédicos mantenían un operativo en el lugar.

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Siempre según TMZ, cuando los oficiales llegaron al domicilio, Perez Hilton se encontraba solo. En lugar de ingresar de inmediato por la fuerza, las autoridades recurrieron a técnicas de intervención en crisis con el objetivo de reducir la tensión y resolver la situación de forma segura.

El operativo concluyó cuando paramédicos sacaron al influencer en una camilla para posteriormente trasladarlo en ambulancia a un hospital.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el estado de salud de Perez Hilton ni han informado qué originó el incidente. La investigación continúa.

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