La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 5 de agosto se tiene prevista una movilización de jubilados del IMSS a partir de las 6:30 horas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir que el Máximo Tribunal resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos depositados en la subcuenta de "Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez" de sus Administradoras de Fondos para el Retiro.

El colectivo Las Tonantzin se manifestará a las 9 horas en la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) para exigir justicia para las infancias y combate a la impunidad en casos de violencia.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se harán presentes en el Zócalo capitalino, a las 10 horas, para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

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Jubilados de Luz y Fuerza estarán a las 9 horas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para denunciar que después de la reforma al artículo 127, las áreas de recursos humanos calcularon mal y aplicaron un recorte masivo y discrecional a sus pensiones que se topó en 70 mil pesos.

La Coalición de Trabajadores por los Derechos Laborales en las Universidades del Bienestar se manifestará a las 10:30 horas, en avenida Hidalgo, ya que a cinco años de que el Poder Judicial reconoció la relación laboral de los profesores despedidos injustamente, ordenando su reinstalación, otorgarán una conferencia de prensa en la que se presentarán los documentos que acreditan los fallos favorables a los docentes.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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Operadores del transporte público del Estado de México se manifestarán a las 10 horas en la Semovi; exigen el retiro de las unidades que operan de forma irregular (piratas) provenientes del Estado de México y mayor seguridad.

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El Consejo del Valle de Anáhuac protestará al mediodía, afuera de la Secretaría de Gobierno capitalina, para solicitar su incorporación a programas de vivienda y el reconocimiento de la autonomía comunitaria, la administración directa por usos y costumbres y el fin de la imposición de administradores externos en los cementerios tradicionales de los pueblos originarios.

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