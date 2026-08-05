Luego de acusar que el PRI y su dirigente nacional, Alito Moreno, incumplieron con la eliminación de publicaciones señalando a Morena de "narcogobierno", el partido guinda presentó una nueva queja contra el tricolor por las acusaciones de que es un "narcopartido".

La presidenta del partido oficialista, Ariada Montiel Reyes, anunció ayer en conferencia de prensa que desde el pasado 3 de agosto, la representación de Morena presentó una nueva queja contra el PRI y su presidente por la difusión de "propaganda falsa" y con "contenido calumnioso" que, asegura, desacata las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Montiel Reyes afirma que pese a la nueva queja, el líder tricolor no tiene limitada su libertad de expresión ya que los comentarios los realiza desde su puesto de presidente de partido y no como senador de la República.

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Alito Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

"Nosotros no vamos a dejar de defender la verdad, a Morena y a la verdad, y por otro lado también es importante señalar que no se le esta coartando su libertad de expresión porque lo hace desde su figura de presidente de partido, no de senador de la República donde tiene derecho a expresar sus comentarios", afirmó.

Asimismo, la presidenta de Morena sostuvo que en el PRI siempre mienten y arremetió contra las "imputaciones falsas" hacia el Movimiento de Regeneración Nacional.

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"No tienen sustento porque es solo un dicho y a pesar de que están dictadas estas medidas cautelares, como él acostumbra, pues sigue infringiendo la ley y sigue difundiendo videos en los que afirma que Morena tiene nexos", sostuvo.

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Agregó que: "el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se basa siempre en las mentiras. Su actuar es estar difamando a nuestro movimiento pero como lo dicen todos los medios, pues nadie le hace caso, nadie le cree porque por más que hace, dice y se cuelga de la lámpara, no lo logra y ahí que se quede".

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PRI "burla" prohibición del INE de aludir a Morena como "narcopartido". Foto: X @PRI_Nacional

El pasado 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó como medidas cautelares contra el Partido Revolucionario Institucional que se bajaran de redes sociales cinco publicaciones en donde vincula a Morena con el crimen organizado y el narcotráfico.

Pese a la imposición de las medidas, el partido tricolor y su dirigente burlaron las medidas y comenzaron una campaña en redes sociales donde, en distintas publicaciones, acusan "censura" y reafirman que el partido oficialista es un "narcopartido".

Alito Moreno defiende su “derecho a opinar”

En respuesta, Alito Moreno respondió en redes sociales a la líder morenista negando que sea "maña" el ejercer un derecho constitucional, esto, basándose en el artículo 61 de la Constitución que establece que las opiniones emitidas por diputados y senadores que manifiesten en el desempeño de su cargo son inviolables.

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"Ahora resulta que ejercer un derecho constitucional es actuar con maña. ¡Vaya ignorancia! ¿Saben qué sí es mañoso? Culpar al pueblo por las decisiones infames que impone el gobierno de MORENA", escribió en su cuenta de X.

Agregó que "mañoso y mafioso es llegar al poder con el respaldo electoral de los cárteles del crimen organizado", así como "entregar posiciones de gobierno a personajes que trabajan para los criminales".

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Continuó su mensaje expresando que es "mañoso y mafioso" escudarse en una "falsa soberanía para evitar rendir cuentas ante investigaciones internacionales contra funcionarios de MORENA", así como la protección, respaldo y solapamiento de políticos vinculados con los cárteles del crimen organizado.

"En MORENA ya sienten los pasos en la azotea y se saben acorralados. Los pactos que hicieron con los cárteles del crimen organizado terminarán por salir a la luz. Son tantos los involucrados que varios de ellos ya buscan acuerdos para salvar el pellejo. ¿De verdad creen que censurando van a ocultar la verdad? ¡Qué ingenuos! Tiempo al tiempo, estos cínicos, corruptos, criminales, mañosos y mafiosos de MORENA van a caer", finalizó su mensaje.

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