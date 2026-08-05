La noche del martes 4 de agosto, el creador de contenido, César Gastélum fue asesinado al exterior de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, ubicado en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

César Gastelum, creador de contenido asesinado en Culiacán, Sinaloa. Foto: Instagram

Momentos antes del ataque, el sinaloense se encontraba realizando una transmisión en vivo junto al influencer Alejandro Fierro y otro de sus acompañantes. Fue durante esa emisión cuando dos sujetos llegaron al lugar y lo atacaron, por lo que el crimen quedó registrado en video frente a cientos de seguidores que presenciaban el directo.

Alejandro Fierro, influencer que transmitía con César Gastélum. Foto: Redes sociales

Tras difundirse la noticia, las búsquedas sobre quién era "Cesarín" - como era conocido-, si había recibido amenazas y cuál había sido su actividad reciente en redes sociales aumentaron.

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Esta fue la última publicación de César Gastélum en Instagram

Entre las publicaciones que más llamaron la atención está la última que compartió en su cuenta de Instagram, realizada a principios de agosto.

El video muestra a Gastélum acompañado de una joven identificada en redes como "La Beba". En las imágenes ambos aparecen posando y bailando dentro de un restaurante mientras suena "La Cita Fresita 2.0", tema interpretado por Luis R. Conriquez y Oscar Maydon.

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En la mesa también se observa un ramo de flores, detalle que llevó a varios usuarios a especular que ambos mantenían una relación sentimental.

Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que fueran pareja. De hecho, esa fue la primera ocasión en la que el influencer compartía una publicación junto a "La Beba".

Como era de esperarse, el video comenzó a llenarse de mensajes de despedida por parte de sus más de 100 mil seguidores, quienes dejaron comentarios como:

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"Vivió, hizo y deshizo, disfrutó, conoció el ambiente, conoció al Víctor Mendívil, supo lo que era disfrutar, la pasó a gusto últimamente, la vida es injusta".

"En paz descanse viejo".

"Apenas me vengo enterando de su existencia y ya ni está".

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Así reaccionó "La Beba" al enterarse del fallecimiento de César Gastélum

La noticia también sorprendió a "La Beba", quien descubrió lo ocurrido mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

Durante la emisión, varios usuarios comenzaron a escribirle en el chat para que buscara el canal de Kick de César Gastélum. En un primer momento, la influencer no creyó lo que estaba leyendo.

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"No creo... ahorita lo voy a checar", respondió con evidente incredulidad mientras revisaba su teléfono celular.

⚠️🗣️”ME IBA A TEAER SERENATA MAÑANA”, Así reaccionó “La Beba” tras enterarse de que el influencer sinaloense, César Gastélum, había sido asesinado en Culiacán. La creadora de contenido había sido relacionada con el joven tras una serie de videos que hicieron juntos. pic.twitter.com/ichchzfEay — TM Noticias (@TmNoticiass) August 5, 2026

Segundos después, una de sus amigas le mostró el video en el que quedó registrado el momento exacto del ataque, grabación que ha circulado en internet durante las últimas horas.

Al comprender lo ocurrido, la creadora de contenido, quien supera el millón de seguidores en TikTok, reaccionó con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse.

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"Teníamos una date mañana, me iba a traer serenata", expresó.

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