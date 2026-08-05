La muerte del influencer sinaloense César Gastélum sigue provocando varias reacciones. Horas después del ataque que terminó con su vida durante una transmisión en vivo, Alejandro Fierro - influencer que se encontraba transmitiendo con él al momento del ataque- compartió un emotivo mensaje para despedirse de quien consideraba uno de sus amigos más cercanos y compañero de proyectos.

Alejandro Fierro, influencer que transmitía con César Gastélum envía conmovedor mensaje. Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Alejandro Fierro tras la muerte de César Gastélum?

Por medio de su cuenta de Instagram, el también cantante, publicó varias historias para despedirse de "Cesarín" y compartir el difícil momento que enfrenta.

En una de las publicaciones difundió una fotografía junto a éste y escribió un mensaje en el que dejó ver el impacto que le provocó la tragedia.

"No te lo merecías nunca esto, no entiendo la situación ni creo que la vaya a entender. Dios te tenga en su santa gloria y que se haga justicia por ti", expresó.

Alejandro Fierro, influencer que transmitía con César Gastélum envía conmovedor mensaje. Foto: Redes sociales

También confesó que no sabe cómo enfrentará la ausencia de quien describía como uno de sus amigos más importantes.

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"Yo no sé qué haré de mi vida sin ti y con todo esto que me está pasando, que no se lo deseo a nadie".

Además reconoció que le cuesta comprender por qué ocurrió el ataque justo cuando, según sus palabras, sentía que su vida comenzaba a mejorar.

"No entiendo por qué cuando mi vida estaba agarrando color y le estaba echando las mejores ganas, pasó esto", escribió, dejando claro que la pérdida va más allá de una simple amistad.

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Alejandro Fierro, influencer que transmitía con César Gastélum envía conmovedor mensaje. Foto: Redes sociales

Aunado a ello pidió comprensión mientras atraviesa el duelo, ya que recalcó que, no cuenta con el valor suficiente para "enfrentar esta situación".

"Nunca había hecho un equipo tan sólido con nadie, con las mismas ganas de trabajar como lo teníamos nosotros. Tantas experiencias y cosas que vivimos juntos desde hace muchos años. Te amo, mi mermas. Es el peor día de mi vida", concluyó.

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¿Qué le pasó a César Gastélum?

La noche del martes 4 de agosto, Gastélum fue asesinado a balazos en el exterior de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, mientras realizaba una transmisión para la plataforma Kick junto a Alejandro Fierro y otro colaborador.

En el momento de el ataque, los creadores de contenido se encontraban vestidos con ropa de una plataforma de entrega de comida rápida cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta se detuvieron frente a ellos.

César Gastelum, creador de contenido asesinado en Culiacán, Sinaloa. Foto: Instagram

Los agresores dispararon directamente contra César, quien recibió un impacto en la cabeza; por lo que tras el ataque escaparon del lugar en cuestión de segundos.

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El crimen ocurrió a pocos metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado y de la Vicefiscalía Zona Centro, una zona donde habitualmente hay presencia de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, al revisar al influencer confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

- Con nformación de Javier Cabrera

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