Por la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade, integrante de la comunidad de Agua Fría, Michoacán, Amnistía Internacional exigió a las autoridades federales y estatales desplegar de manera inmediata los recursos necesarios para localizarlo con vida y que su labor como defensor ambiental sea considerada como principal línea de investigación.

Silva Andrade desapareció el 15 de julio de 2026, luego de acudir a verificar un reporte de tala ilegal en la comunidad de Agua Fría.

En un posicionamiento difundido en X, señaló que en Michoacán las personas defensoras de los bosques, el territorio y el medio ambiente enfrentan amenazas, agresiones y ataques relacionados con su labor.

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La organización llamó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a las autoridades de Michoacán a realizar una búsqueda inmediata y coordinada, con base en los estándares nacionales e internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos.

También pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar e implementar medidas de protección para la familia de José Luis Silva Andrade y para integrantes de la comunidad de Agua Fría.

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Indicó que la desaparición de un defensor ambiental representa una agresión contra quienes protegen el territorio y el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.

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También demandó al Estado mexicano prevenir agresiones contra personas defensoras, investigar los hechos con debida diligencia, garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y generar condiciones de seguridad para el ejercicio de la defensa de derechos humanos.

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