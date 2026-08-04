La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, como parte de la estrategia para combatir a los grupos generadores de violencia en la Zona Centro de la capital, 54 presuntos integrantes de La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito fueron detenidos durante julio y los primeros días de agosto.

De acuerdo con el Comunicado 2095/2026, las detenciones fueron realizadas por elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, quienes además aseguraron importantes cantidades de droga.

Entre los decomisos destacan 15 cajas y 941 bolsas con marihuana, cerca de 200 dosis de cocaína y alrededor de 100 envoltorios con metanfetamina, además de diversas puestas a disposición ante el Ministerio Público.

Entre las capturas relevantes se encuentra la de Osmar “N”, realizada el 16 de julio en la colonia Morelos. Según la SSC, el hombre, identificado como presunto integrante de la Anti-Unión Tepito, fue detenido luego de amenazar con un objeto punzocortante a una persona para despojarla de sus pertenencias. Las investigaciones también lo relacionan con una agresión armada ocurrida el 28 de mayo.

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Ese mismo día fue asegurado un adolescente conocido como “El Niño”, a quien le fueron encontradas 27 bolsas con marihuana. La dependencia señaló que el menor es investigado por su probable participación en lesiones por disparo de arma de fuego y por su presunta pertenencia a la Anti-Unión Tepito.

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El 18 de julio, tras una denuncia ciudadana, fueron detenidos Melchor “N”, José “N” y Alfredo “N” en la colonia Centro. Durante el operativo se aseguraron 15 cajas y 18 bolsas negras con marihuana. De acuerdo con las investigaciones, los tres hombres presuntamente se encargaban del almacenamiento y distribución de droga para La Unión Tepito.

Posteriormente, el 22 de julio, fue detenido Juan Carlos “N” en la colonia Centro por la probable posesión de narcóticos y un arma de fuego. La SSC lo identifica como presunto integrante de La Unión Tepito y lo relaciona con un homicidio registrado en mayo de 2024.

La corporación destacó que estos resultados forman parte de la estrategia integral de seguridad para debilitar las estructuras de ambos grupos delictivos, reducir los delitos de alto impacto y detener a los principales generadores de violencia que operan en la Ciudad de México.

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