Consciente de la responsabilidad que tiene, al ser uno de los tres equipos de la Liga MX que albergarán partidos de la Leagues Cup 2026, el Toluca recibe esta noche al Seattle Sounders en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos disputan el primero de sus dos juegos como local, con la firma convicción de hacer respetar su casa y arrancar con el pie derecho su partipación en la sexta edición de este torneo.

"Jugamos en casa y tenemos que ganar, ese es nuestro único objetivo. Es un torneo en el que aspiramos a lo más alto, [queremos] llegar al último partido y, para eso, mañana [hoy] es un paso importante porque cualquier traspié te puede dejar fuera", declaró Antonio Mohamed.

Lee también Estrella del Mónaco llena de elogios a Erik Lira: "Lo vi en el Mundial y estuvo muy bien"

En conferencia de prensa, el Turco dejó en claro que este primer duelo es "prácticamente definitorio para pasar a la otra fase", por lo que lo toman con la exigencia que se merece, aunque aceptó que tendrán un rival complicado.

"Sabemos que la MLS tiene muy buen nivel y va a ser muy difícil el partido. El entrenador tiene mucha experiencia, ha ganado casi todo lo que ha jugado, es un equipo que se conoce mucho, pero estamos bien preparados y tenemos que aprovechar la ventaja de la localía", señaló.

[Publicidad]

Lee también Anticorrupción pide a Femexfut más datos para seguir investigación sobre corrupción en INAI; no hay nombres ni formas

El director técnico argentino no dejó pasar la oportunidad de criticar el sistema de competencia de la Leagues Cup y pidió que se modifique para que los clubes de la Liga MX compitan en igualdad de circunstancias.

"Que bueno que han traído algunos partidos para acá, antes era 100%, ahora es 90-10, por algo se empieza, [pero] insisto que no es justo porque el nivel de competencia es muy parejo y la localía marca una diferencia", opinó el Turco Mohamed.