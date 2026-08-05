La planta de Cemento Cruz Azul ubicada en el municipio de Allende, Hidalgo, se encuentra en la etapa final para reiniciar operaciones de producción en las próximas semanas, con el objetivo de recuperar y superar los niveles que mantenía antes de 2021, cuando sus actividades fueron suspendidas.

La cooperativa informó que, desde la recuperación de las instalaciones el pasado 12 de febrero, han realizado trabajos intensivos de rehabilitación y mantenimiento.

El presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, Víctor Velázquez, aseguró que la producción se irá recuperando de manera paulatina hasta retomar y superar los niveles previos a 2021.

Planta de cemento Cruz Azul en Allende, Hidalgo. Foto: Especial

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"Esta planta tiene un peso histórico porque representa no solo nuestros orígenes, sino los de la industria cementera en México. Estamos culminando nuestra fase de pruebas y hemos seguido un programa muy estricto para garantizar que la producción mantenga nuestros estándares de calidad", señaló.

Velázquez también afirmó que el reinicio de operaciones contribuirá a reactivar la dinámica económica y social de la región, en beneficio de las familias de Hidalgo.

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La empresa prevé cerrar este año con un crecimiento de 17% en la producción de cemento, impulsado por la modernización de su infraestructura y una mayor eficiencia administrativa.

Asimismo, informó que incrementó en 25% la generación de empleos directos, lo que se traduce en mil 300 nuevos puestos de trabajo entre agosto de 2025 y mayo de 2026, derivados de la expansión industrial y de las inversiones en infraestructura.

Planta de cemento Cruz Azul en Allende, Hidalgo. Foto: Especial

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