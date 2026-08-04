Monterrey, Nuevo León. - Autoridades de Nuevo León mantienen un operativo de búsqueda para localizar al conductor de un automóvil que presuntamente arrastró a una mujer durante varios metros tras un incidente de tránsito registrado en Monterrey.

La investigación es realizada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el municipio de Monterrey, que analiza imágenes captadas por las cámaras del sistema de videovigilancia C4 y por equipos de seguridad instalados en negocios y propiedades particulares para identificar la ruta que siguió el vehículo.

De acuerdo con las indagatorias, el automóvil involucrado es un Nissan Sentra con placas SPZ-585-A, el cual fue captado en el puente elevado de la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la calle Luis Moreno, en la colonia Niño Artillero, donde ocurrieron los hechos.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Abyeni Judith Ortiz Maya, de 50 años, sostiene una discusión con el conductor tras un choque entre ambas unidades.

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Durante el intercambio, la mujer permanece junto al vehículo cuando el automovilista acelera, provocando que sea arrastrada alrededor de 30 metros antes de caer al pavimento y sufrir un golpe en la cabeza.

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Mientras era atendida por paramédicos, la afectada relató que conducía un Volkswagen Virtus cuando el Sentra impactó su unidad de manera lateral y continuó su marcha sin detenerse.

Señaló que decidió seguirlo hasta alcanzarlo en el paso elevado, donde descendió de su automóvil para exigir que respondiera por los daños ocasionados.

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