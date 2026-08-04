Rumbo a la recta final del 2026, cada vez falta menos para que venza la extensión del plazo otorgado por el gobierno capitalino para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en la CDMX. Por ello a continuación te presentamos una guía rápida para obtener tu cita a través del portal de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

A través de los canales oficiales se confirmó que durante este año, el documento oficial continuará teniendo un costo de $1,500 pesos, tanto para la primera expedición como para la renovación. Sin embargo, el trámite sigue generando gran interés entre los habitantes de la CDMX y área metropolitana que aún no cuentan con la licencia permanente tipo “A”.

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Lo recaudado con la licencia permanente de la CDMX será destinado a la rehabilitación de espacios de movilidad. Foto: X @ClaraBrugadaM

¿Cómo agendar una cita desde el portal de la Semovi?

Para quienes es su primera vez tramitando la licencia, deberán crear una cuenta Llave CDMX, aprobar una evaluación de conocimientos y descargar la constancia y la línea de captura de pago, antes de agendar la cita.

En ese sentido, uno de los pasos más importantes para conseguir la Licencia Permanente en formato físico es agendar una cita en cualquiera de los módulos Semovi a través de su portal, por lo cual deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresa a https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/.

Accede con tu Llave CDMX .

. Da clic en “ Agendar cita ”.

”. Selecciona el trámite que quieres realizar. En este caso “ Licencias y permisos de conducir para menores ”.

”. Elige “ Licencia tipo A ”.

”. Selecciona “ Expedición tipo A permanente ”.

”. Ingresa tus datos y programa la cita.

Cabe destacar que otro de los requisitos para obtener la licencia es no haber sido sancionado en más de una ocasión por el programa “Conduce sin Alcohol” y no tener sentencias por delitos viales.

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Es importante recordar que a la cita será necesario acudir con la siguiente documentación en original y copia:

Cita agendada previamente

Línea de captura pagada

Constancia de aprobación del examen (si es la primera vez que se realiza el trámite)

Comprobante de domicilio de la CDMX

Identificación oficial

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