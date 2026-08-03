Cada 28 de agosto, en México se celebra el Día del Abuelo, una fecha dedicada a reconocer y agradecer el amor, la sabiduría y la experiencia que los adultos mayores brindan a sus familias.

Foto: canvas

Su presencia es un pilar fundamental en la formación de valores, tradiciones y recuerdos que perduran de generación en generación.

Por ello, en este día, es una excelente oportunidad para expresarles nuestro cariño con una visita, una llamada, un abrazo o un detalle que les haga sentir lo importantes que son en nuestras vidas. Sin embargo, más que un regalo, el mejor homenaje es compartir tiempo de calidad con ellos y demostrarles nuestro respeto y gratitud.

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¿Por qué el Día del Abuelo se celebra el 28 de agosto en México?

El Gobierno de México señala que desde 1983 quedó establecido el 28 de agosto como el Día del Abuelo en el país. El propósito de esta conmemoración era reconocer la aportación de los adultos mayores, su experiencia de vida y el legado que comparten con sus familias y comunidades.

Día del Abuelo en México. Foto: Imagen creada con IA.

Sin embargo, además de la versión oficial, con el paso de los años también ha circulado otra explicación sobre el nacimiento de esta celebración. Algunos relatos atribuyen el impulso del día al locutor chihuahuense Édgar Fernando Gaytán Monzón.

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Según esta versión, el comunicador promovió la conmemoración del 28 de agosto a través de su programa radiofónico "La Hora Azul", un espacio dirigido a adultos mayores aficionados a los boleros, los tríos y la música de la época de oro del cine mexicano.

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¿Existe otra fecha para celebrar el Día del Abuelo?

La respuesta es sí, además de esa fecha, algunas personas identifican el 26 de julio como el Día Internacional de los Abuelos; sin embargo en México sólo se celebra esa día.

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A ello se suma otra fecha reconocida a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, un día enfocado en promover el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la visibilidad de las personas mayores.

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