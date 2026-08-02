El 28 de agosto, México conmemorará el Día del Abuelo, una fecha dedicada a reconocer el cariño, la experiencia y el legado de miles de personas mayores.

Para este día, encontrar un presente que combine utilidad, valor sentimental y un precio accesible es posible. Existen alternativas que destacan por su practicidad y que permiten celebrar esta fecha sin afectar el presupuesto, convirtiéndose en una excelente opción para demostrar afecto.

Si no puedes pasar esta fecha junto a ellos, un mensaje cambiará su día por completo. Foto: Pexels

Los mejores 6 obsequios para regalar este 28 de agosto

Elegir un detalle especial no significa hacer un gran gasto. Hay opciones que reúnen las famosas "tres B": buenas, bonitas y baratas, además de transmitir un mensaje de cariño y cercanía.

Uno de los regalos es una taza personalizada con fotografías familiares. Este tipo de detalle suele convertirse en uno de los favoritos, ya que permite recordar a hijos, nietos o momentos especiales cada vez que disfrutan una taza de café o té.

Una taza personalizada es de los mejores regalos por el Día del Abuelo. Foto: Freepik

Otra alternativa práctica es regalar ropa cómoda y elegante. Un abrigo ligero, una bata o un par de zapatos funcionales pueden convertirse en un obsequio útil para la vida diaria.

Para quienes disfrutan de la lectura, un libro también es una excelente elección. Ya sea una novela, un texto histórico, un recetario, un libro de jardinería o incluso uno de crucigramas, este regalo demuestra atención a sus gustos sin necesidad de invertir en cosas costosas, ya que existen versiones económicas con gran contenido.

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Las plantas para interiores también figuran entre los regalos más recomendados. Un cactus, una suculenta, una orquídea o una planta aromática ayudan a decorar el hogar y simbolizan crecimiento, vida y afecto, además de requerir pocos cuidados en muchos casos.

Las plantas para interiores es buen regalo para el Día del Abuelo. Foto: Pexels

Otra opción consiste en preparar una canasta con sus alimentos favoritos. Chocolates, café, galletas, frutos secos, mermeladas o dulces tradicionales pueden reunirse en una caja decorada junto con una tarjeta escrita a mano, creando un detalle personalizado sin necesidad de realizar un gasto elevado.

Finalmente, una manta suave continúa siendo uno de los obsequios más útiles. Es ideal para descansar, leer, ver televisión o relajarse durante las tardes, además de encontrarse en distintos tamaños, colores y precios.

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¿Por qué se celebra el Día del Abuelo el 28 de agosto en México?

De acuerdo con el Gobierno de México, la fecha fue instaurada oficialmente en 1983 para destacar la importancia de la vejez y valorar el legado que dejan los abuelos a las nuevas generaciones.

Día del Abuelo 2026. Foto: Pixabay

Sin embargo, el origen de esta celebración cuenta con distintas versiones. Una de ellas sostiene que la conmemoración comenzó durante el gobierno de Abelardo Díaz Rodríguez, entre 1932 y 1934, y que posteriormente fue ratificada durante la administración de Lázaro Cárdenas.

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Otra versión atribuye el nacimiento de la fecha al locutor chihuahuense Édgar Fernando Gaytán Monzón, quien habría impulsado la celebración del 28 de agosto durante su programa radiofónico "La Hora Azul", dedicado a los adultos mayores aficionados a los boleros, los tríos y la música de la época de oro del cine mexicano.

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