La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos llamó a las autoridades estatales y municipales de Veracruz, representantes de las secretarías de la Defensa Nacional, (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) en la entidad a sumar esfuerzos y coordinar acciones para enfrentar los desafíos en materia de seguridad.

“Nunca como ahora tenemos la oportunidad de trabajar juntos y obtener resultados. Juntos lo podemos hacer”, aseveró al presidir una reunión con autoridades gubernamentales, militares y policiales locales.

Godoy Ramos manifestó que al compartir información y cerrar filas se obtendrán investigaciones robustas que derivarán en sanciones ejemplares.

Ernestina Godoy llama a reforzar coordinación en Veracruz (02/08/2026). Foto: Especial

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Explicó que las visitas a las distintas fiscalías federales obedecen al interés de recoger sugerencias para mejorar el trabajo, pero también para estrechar los lazos de comunicación y el trabajo en sinergia.

La Fiscal General recorrió la sala multifuncional, cubículos de enlace jurídico y de atención temprana, investigación, oficinas de litigación para casos transversales y de adolescentes.

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Comentó que, con la atención a las causas, el uso de la inteligencia y la coordinación insistió, se adquiere una gran fuerza para actuar contra la delincuencia.

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Además, hizo un público reconocimiento al trabajo comprometido que a diario realizan todos aquellos servidores públicos administrativos, de Estructura y Sustantivos, así como agentes del Ministerio Público, peritos y policías federales.

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Godoy Ramos, reiteró la coordinación total de la FGR con otras autoridades, sostuvo que ninguna institución puede enfrentar por sí sola los desafíos de la delincuencia, por lo que convocó a los tres órdenes de Gobierno a sumar esfuerzos, compartir información y coordinar acciones.

Ernestina Godoy llama a reforzar coordinación en Veracruz (02/08/2026). Foto: Especial

Durante su visita a la Fiscalía Federal, señaló que la confianza para intercambiar información también debe formar parte del espíritu de las reuniones, puesto que en cada una se establecen objetivos comunes y que permiten consolidar una verdadera fuerza del Estado.

En la reunión asistió el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza, el titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI) Richard Urbina Vega y diversas autoridades de los distintos niveles de gobierno.

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