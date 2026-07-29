Uruapan.— El gobierno del estado de Michoacán presentó la nueva estrategia para combatir, enfrentar y erradicar la extorsión de que son objeto los productores agrícolas, así como quienes se dedican a otras actividades económicas.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) dijo, cuando presentó la Estrategia Contra la Extorsión, que este modelo se alinea al proyecto de seguridad nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del Plan Michoacán.

Informó que, en una primera fase de esta intervención, las acciones se focalizarán en las regiones de Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y Oriente, para atender de manera puntual a los sectores productivos, con labores permanentes para prevenir la comisión de este delito.

Ramírez Bedolla explicó que los principales ejes de este esquema radican en evitar que más personas sean víctimas de extorsión, incrementar la denuncia oportuna y segura, así como brindar atención y acompañamiento especializado.

Además de proteger el patrimonio de las familias, se fortalecerá la atención a los sectores productivos, se desarrollarán intervenciones focalizadas en las regiones prioritarias e identificarán, localizarán y detendrán a los responsables.

Como parte de los avances en materia de combate a la delincuencia, el gobernador michoacano mencionó que en lo que va del año se ha logrado la detención de 48 personas presuntamente vinculadas al delito de extorsión, con una proyección de alcanzar 100 detenciones al cierre de 2026.

[Publicidad]

Esta cifra contrasta significativamente con las 17 detenciones registradas en 2021.

Refirió que el impacto de la reforma al Código Penal del Estado realizada en 2023 permite perseguir la extorsión de oficio y equipara sus sanciones a las del delito de secuestro. Asimismo, expuso que la coordinación entre los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— ha permitido una disminución de 70% en el delito de homicidio doloso durante la presente administración.

Para la atención de esta problemática, la Secretaría de Seguridad Pública mantiene en operaciones permanentes a la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil, integrada por agentes dedicados exclusivamente a este rubro.

[Publicidad]

Como parte de las acciones de proximidad social y prevención, se desplegarán módulos de información en comercios, empresas y espacios públicos, donde se brindará a la ciudadanía recomendaciones y medidas de autoprotección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.