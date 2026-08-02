Este sábado los Rayados de Monterrey volvieron a ganar y lo hicieron frente al Atlas en el estadio Jalisco. El conjunto dirigido por Matías Almeyda se recuperó de la derrota en Aguascalientes y, de cara a la Leagues Cup, llegan con dos victorias y una derrota en sus bolsillos.

En conferencia de prensa, el estratega argentino destacó el trabajo y esfuerzo de sus futbolistas y volvió a darle un voto de confianza a los mexicanos del plantel.

Lee también Árbitros acusan agresión de policías en el Estadio Banorte; Polémica tras el Cruz Azul vs Atlante

Al ser cuestionado sobre los futbolistas mexicanos, el 'Pelado' repasó cómo se ha llevado a varios representantes del futbol azteca al viejo continente.

"Si se agarran solo del salmón los invito a pescar. Un país una liga que lo da todo. No solo Monterrey, sino muchos. Con respecto al futbolista mexicano, lo puse a prueba porque desde que me fui de México, llevé mexicanos y le creo al mexicano y al extranjero. No me detengo más en eso. Me dieron el gusto de traer a Orbelin, lo lleve por otros lugares también lo hice en San José. Entonces con respecto a lo que se invierte, alguna vez me tenía que tocar, pero no garantiza nada. La búsqueda por el futbol por ser competitivo, a mi no me interesan los nombres", declaró.

Almeyda destaca que Rayados tiene identidad

Así mismo, mencionó que este equipo de Rayados está recuperando la identidad perdida en los últimos ciclos con otros entrenadores.

[Publicidad]

"La debe tener, sino me van a sacar. El equipo tiene una identidad sobre todo en ese amor y sacrificio que todos corren y quieren jugar. Para buscar el funcionamiento perfecto llevará un tiempo. Si veo un cambio en muchos de ellos de un semestre que no fue bueno. Ellos ya tenían un equipo. Esos refuerzos que hemos podido traer, le dan un toque de calidad a lo que ya tenía el equipo, solo traje tres, el equipo está armado y sacarle lo mejor. Lo importante es la parte de fruncimiento y el grupo que es fundamental que los grupos trabajen como grupo y estamos cerca de eso", concluyó Almeyda.

Lee también “A veces uno se malacostumbra a ganar”; Joel Huiqui encuentra una lección en la caída del Cruz Azul