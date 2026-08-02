En México, cada 28 de agosto se conmemora el Día del Abuelo (también reconocido oficialmente como el Día de las Personas Adultas Mayores). De acuerdo con información del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), un organismo del Gobierno de México, esta fecha busca visibilizar la importancia de las personas de la tercera edad en el núcleo familiar y en la sociedad, además de promover el respeto a sus derechos y su inclusión activa.

Para apoyar la economía de este sector, el INAPAM cuenta con un directorio comercial de beneficios mediante el cual ofrece descuentos permanentes que van del 5% al 20% en diversos restaurantes y cafeterías de la Ciudad de México al presentar la credencial vigente.

Día de los abuelos. Foto: Pixabay

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Restaurantes y cafeterías en la CDMX con descuento del INAPAM

De acuerdo con el directorio oficial de beneficios en alimentación emitido por el Gobierno de México a través del INAPAM, los adultos mayores acceden a precios preferenciales en los siguientes establecimientos de la capital:

Darsky Coffee Cafetería (Azcapotzalco): Otorga un 20% de descuento en Toronja #209, colonia Nueva Santa María.

Otorga un 20% de descuento en Toronja #209, colonia Nueva Santa María. Bellini Montecito S.A. de C.V. (Benito Juárez): Ofrece 15% en la cuenta total en Montecito #35, piso 45, colonia Nápoles.

Ofrece 15% en la cuenta total en Montecito #35, piso 45, colonia Nápoles. Grupo Daruma S.C. (Benito Juárez): Brinda 10% de descuento en Porfirio Díaz #534, colonia Nochebuena.

Brinda 10% de descuento en Porfirio Díaz #534, colonia Nochebuena. Jaquelin Liset Lipe Morales (Benito Juárez): Aplica 12% de descuento en Magdalena #434, colonia Del Valle.

Aplica 12% de descuento en Magdalena #434, colonia Del Valle. Pastelería Patricia Ramírez Herrera (Benito Juárez): Concede 10% de descuento en Pennsylvania #51, colonia Nápoles.

Concede 10% de descuento en Pennsylvania #51, colonia Nápoles. Comercial Cajiro / Delizia Pastelería (Coyoacán): Descuento del 15% en Avenida División del Norte #2831, colonia Parque San Andrés.

Descuento del 15% en Avenida División del Norte #2831, colonia Parque San Andrés. Comercializadora de Alimentos Velest (Cuauhtémoc): Otorga 10% de descuento en Carlos J. Meneses #197, colonia Buenavista.

Otorga 10% de descuento en Carlos J. Meneses #197, colonia Buenavista. El Timón de Cortés (Cuauhtémoc): Aplica 10% de descuento en Dr. Enrique González Martínez #5, colonia Santa María la Ribera.

Aplica 10% de descuento en Dr. Enrique González Martínez #5, colonia Santa María la Ribera. Restaurante Chilpa (Cuauhtémoc): Ofrece 10% de descuento en Chilpancingo #35, colonia Hipódromo Condesa.

Ofrece 10% de descuento en Chilpancingo #35, colonia Hipódromo Condesa. Restaurante Curado (Cuauhtémoc): Brinda 10% de descuento en Puebla #334, colonia Roma Norte.

Brinda 10% de descuento en Puebla #334, colonia Roma Norte. Restaurante Green Bar (Cuauhtémoc): Otorga 15% de descuento en Londres #71, colonia Juárez.

Otorga 15% de descuento en Londres #71, colonia Juárez. Restaurante Nuevo Tehuacán (Cuauhtémoc): Concede 10% de descuento en Dinamarca #47, colonia Juárez.

Concede 10% de descuento en Dinamarca #47, colonia Juárez. Tortas Albaricoque (Cuauhtémoc): Aplica entre 10% y 15% de descuento en Antonio Caso #15, colonia San Rafael.

Aplica entre 10% y 15% de descuento en Antonio Caso #15, colonia San Rafael. Restaurant Vegetariano Lindavista (Gustavo A. Madero): Ofrece 5% de descuento en Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848, colonia Lindavista.

Ofrece 5% de descuento en Avenida Instituto Politécnico Nacional #1848, colonia Lindavista. Mocaba Café (Miguel Hidalgo): Otorga 5% de descuento en Presa Pabellón #50, colonia Irrigación.

Otorga 5% de descuento en Presa Pabellón #50, colonia Irrigación. Montmartre Bistro (Miguel Hidalgo): Brinda 20% de descuento en Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec.

Brinda 20% de descuento en Gobernador José Guadalupe Covarrubias #92, colonia San Miguel Chapultepec. Starloks Coffee Cafetería (Milpa Alta): Ofrece 10% de descuento y promoción especial en Toluca Sur #21, Barrio La Concepción.

Ofrece 10% de descuento y promoción especial en Toluca Sur #21, Barrio La Concepción. La Casa de Anita (Venustiano Carranza): Otorga 15% de descuento en Retorno 40 de Cecilio Robelo #3, colonia Jardín Balbuena.

El principal atractivo de la tarjeta INAPAM para muchos adultos mayores es la posibilidad de moverse por la Ciudad de México sin pagar pasaje en varias redes de transporte público Foto: Imagen creada con IA

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¿Por qué existe y cuál es el origen del Día del Abuelo?

Según publicaciones de divulgación histórica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e instituciones educativas mexicanas, la conmemoración dedicada a las personas adultas mayores tiene un trasfondo social encaminado a reconocer el valor del envejecimiento activo.

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En México, el establecimiento de este día durante el mes de agosto se consolida con el fin de sensibilizar a la población sobre los desafíos socioeconómicos de la tercera edad, promover el acceso a la salud, la alimentación digna y garantizar espacios donde la experiencia de los adultos mayores sea valorada e integrada plenamente dentro del entorno comunitario.

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