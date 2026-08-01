Para muchas personas, las arañas en casa suelen representar un huésped no deseado, ya que encontrar una suele provocar preocupación ante posibles picaduras.

Sin embargo, la mayoría de estas especies son inofensivas y forman parte del equilibrio ecológico, ayudando a controlar poblaciones de insectos como moscas, cucarachas y mosquitos, que pueden desencadenar otras enfermedades.

En México, las arañas de mayor importancia médica pertenecen principalmente a los géneros Loxosceles, conocidas como arañas violinistas, y Latrodectus, mejor identificadas como viudas negras. Por ello, saber reconocerlas y actuar de forma oportuna puede hacer la diferencia ante una mordedura.

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Fotos: Diego Barrales

¿Cómo identificar arañas peligrosas?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la araña violinista suele esconderse en lugares oscuros, secos y con poca actividad, como detrás de muebles, libreros, cuadros o armarios, así como ropa y calzado, debido a que su estilo de vida es nocturno.

Esta araña recibe su nombre por la característica marca en forma de violín sobre su cuerpo. Además, suelen aparecer con mayor frecuencia en temporada de lluvias, mide entre 1 y 3 centímetros, cuenta con seis ojos y tiene un distintivo color pardo rojizo con patas muy delgadas.

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Por su parte, la viuda negra suele refugiarse en rincones oscuros y lugares cerca del suelo, bajo piedras o escombros. Se distingue por su cuerpo negro brillante y, en la mayoría de las hembras, una mancha roja o anaranjada en la parte inferior del abdomen con forma similar a un reloj de arena.

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La viuda negra es una araña que se caracteriza por una mancha roja con forma de un reloj de arena. Su nombre se debe a que es usual que las hembras devoren a los machos durante el apareamiento. FOTO: UNAM

Sin embargo, especialistas de la UNAM advierten que ese patrón puede variar y presentar otras formas o tonalidades rojizas, naranjas o amarillas, por lo que no debe utilizarse como el único criterio de identificación.

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¿Cómo reconocer una mordedura?

En el caso de la araña violinista, la lesión puede pasar desapercibida durante los primeros minutos o provocar una ligera sensación de ardor. Además, el área afectada por la mordedura suele sentirse caliente.

De acuerdo con la UNAM, algunos síntomas con dolor intenso en la zona, enrojecimiento e hinchazón. También se puede presentar fiebre, náuseas, dolor abdominal o daño en los tejidos cercanos, lo que requiere atención médica inmediata.

Piquete de araña violinista. Foto: Canva / UNAM Global

En las mordeduras de viuda negra, el dolor suele extenderse rápidamente desde la zona afectada hacia músculos del abdomen, espalda o pecho. También pueden presentarse espasmos musculares, sudoración, náuseas, rigidez e incremento de la presión arterial.

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¿Qué hacer si una araña muerde?

Ante una posible mordedura, las autoridades de salud recomiendan:

Lavar la zona con agua y jabón.

con agua y jabón. Colocar una compresa fría o hielo envuelto en un paño para disminuir la inflamación.

o envuelto en un paño para disminuir la inflamación. No realizar cortes, succionar el veneno, aplicar remedios caseros ni colocar torniquetes.

Mantener la extremidad afectada en reposo .

. Acudir a un servicio médico si el dolor aumenta, aparecen espasmos musculares, dificultad para respirar o fiebre.

¿Como prevenir su presencia en casa?

El Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE) recomienda mantener limpios los espacios de almacenamiento, evitar la acumulación de objetos, sellar grietas y rendijas en paredes, así como revisar ropa, zapatos y cobijas antes de utilizarlos.

Aprende a identificar estos géneros de arácnidos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Asimismo, especialistas de la UNAM aconsejan que, si se encuentra una araña dentro de casa y no representa un riesgo inmediato, lo ideal es capturarla cuidadosamente con un vaso y una hoja de papel para liberarla en el jardín, ya que cumplen una función como controladoras naturales de plagas.

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