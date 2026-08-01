Este sábado 1 de agosto se conmemora el Día de Spider-Man, una fecha que congrega a millones de fanáticos del superhéroe arácnido en todas partes del mundo, marcando un momento importante para la cultura popular.

Esta conmemoración tiene como propósito recordar el debut de Peter Parker, un introvertido estudiante que, tras ser mordido por una araña radiactiva, se convierte en el icónico Hombre Araña, viéndose relegado a proteger la ciudad de Nueva York.

La primera aparición del personaje ocurrió en el cómic Amazing Fantasy #15, publicado por Marvel Comics y creado por el escritor Stan Lee y el ilustrador Steve Ditko, cuya portada corresponde a el 10 de agosto del año 1962.

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Este 1 de agosto se conmemora el Día de Spider-Man. Imagen: Unsplash

¿Por qué se celebra el 1 de agosto?

Aunque existen debates entre coleccionistas del cómic sobre la fecha exacta en que el ejemplar llegó a los estantes, el 1 de agosto fue adoptado por los seguidores debido a que el ejemplar 15 de la colección está fechado en agosto de 1962.

Aunque en aquel entonces el director editorial de Marvel, Martin Googman, no le veía futuro al personaje de un adolescente con poderes de una araña dentro del mercado, los lectores más jóvenes le demostraron que estaba equivocado.

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Con el paso de los años, ese número se convirtió en uno de los más vendidos y aclamados por el público, lo que más tarde provocó que se publicará una colección exclusiva para las aventuras del héroe, bajo el nombre The Amazing Spider-Man.

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El personaje tuvo su debut en 1962. Foto: X

Spider- Man: un héroe que marcó generaciones

Desde su creación, Spider-Man se convirtió en un personaje revolucionario al presentar a un adolescente común que debía enfrentar problemas cotidianos, como la escuela, el trabajo y las responsabilidades familiares, mientras protegía a Nueva York de diversos villanos.

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Su historia trascendió las páginas de los cómics y dio el salto a series animadas, videojuegos y películas, protagonizadas por actores como Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, consolidándolo como uno de los personajes más reconocidos de todo el Universo de Marvel.

De esta forma, cada 1 de agosto, diversos seguidores del héroe comparten ilustraciones, fotografías de sus colecciones y escenas memorables en redes sociales utilizando etiquetas relacionadas con Spider-Man. Otros salen a la calle con sus camisetas estampadas y disfraces.

Marvel celebra el "Spider Man Day" con la historia del arácnido

También es común que tiendas especializadas, editoriales y comunidades de aficionados organicen actividades temáticas, promociones y reuniones para rendir homenaje al llamado "amigable vecino".

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Finalmente, a más de seis décadas de su debut, este héroe sigue siendo un símbolo de perseverancia y responsabilidad, gracias al lema que ha acompañado al personaje desde sus inicios: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

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