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Zacatecas.- La mañana de este sábado se registró un enfrentamiento armado en el municipio de Calera que dejó un saldo preliminar de cinco civiles armados abatidos, luego de una agresión directa de integrantes del crimen organizado contra las corporaciones de seguridad.
Este hecho fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien precisó que el ataque se registró en las inmediaciones de la comunidad de Río Frío, donde elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación (PDI) fueron atacados por presuntos miembros de la delincuencia organizada mientras realizaban labores de patrullaje.
Aunque en el comunicado difundido no se precisa la cantidad de abatidos, tanto el funcionario estatal como el fiscal Cristian Camacho confirmó a EL UNIVERSAL que son cinco los agresores que perdieron la vida en el enfrentamiento.
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Mientras tanto se mantiene un fuerte despliegue en esa zona que colinda con la capital de Zacatecas y se sigue con la búsqueda de las personas armadas que atacaron a las fuerzas estatales.
Reyes Muguërza hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución en toda esa zona y atender las indicaciones de las autoridades, además de pedir que se permita el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia que participan en el operativo y que se continúa en proceso de verificación, el cual será actualizado conforme se avanzan las diligencias correspondientes
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También exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.
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