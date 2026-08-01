Zacatecas.- Tras un ataque armado contra elementos de la policía municipal de Luis Moya, un efectivo perdió la vida y dos más resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Zacatecas para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas, cerca de la comunidad La Barranquilla, en una zona limítrofe con el estado de Aguascalientes.

La agresión armada fue confirmada por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien a través de sus redes sociales pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.

También pidió a la ciudadanía a circular con precaución en la zona colindante con Aguascalientes y permitir el libre tránsito de las corporaciones que participan en este despliegue.

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A nombre del gobierno estatal, el funcionario expresó condolencias a los familiares del policía caído y dijo que esperaban una pronta y completa recuperación a los elementos que resultaron lesionados.

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También aseguró que las autoridades estatales no cederán “frente a quienes pretenden frenar los esfuerzos institucionales por devolver la paz y la tranquilidad a Zacatecas”.

Reyes Mugüerza refrendó el compromiso “de continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad y trabajar, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de nuestro territorio”.

Zacatecas.- Tras un ataque armado contra elementos de la policía municipal de Luis Moya un efectivo perdió la vida y dos más resultaron heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Zacatecas para recibir atención médica. En los reportes preliminares se ha mencionado que el hecho ocurrió pasadas las 22:00 horas, cerca de la comunidad La Barranquilla, en una zona limítrofe con el estado de Aguascalientes. La agresión armada fue confirmada por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, quien a través de sus redes sociales y pidió a la ciudadanía a circular con precaución en la zona colindante con Aguascalientes y atender las indicaciones de las autoridades, así como permitir el libre tránsito de las corporaciones que participan en este despliegue. El funcionario emitió las condolencias a los familiares del policía caído a nombre del gobierno estatal y dijo que esperaban una pronta y completa recuperación a los policías que resultaron lesionados. También aseguró que las autoridades estatales no cederán “frente a quienes pretenden frenar los esfuerzos institucionales por devolver la paz y la tranquilidad a Zacatecas” y que se seguirá con el compromiso “de continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad y trabajar, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para avanzar en la pacificación de nuestro territorio”.

afcl/mcc