Matamoros, Tamps. - Familiares y amigos de las mellizas Dinorah y Denisse García Cruz encabezaron una manifestación en el Puente Internacional Los Indios en Matamoros, Tamaulipas, para exigir sean entregadas las cuatro personas norteamericanas que las asesinaron, por lo que elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerraron este cruce que conecta con Brownsville, Texas.

Un nutrido contingente se abrió paso para llegar al Puente Internacional portando pancartas y gritando consignas contra las autoridades estadounidenses a fin de que no se proteja a Jessica y Ricardo Delgadillo, así como a Beatriz y Homero Balderas, presuntos responsables de la muerte de las hermanas registrada en el poblado de Control, Matamoros.

Un nutrido contingente se abrió paso para llegar al Puente Internacional portando pancartas y gritando consignas contra las autoridades estadounidenses. | Foto: Especial.

Las mellizas acudieron a un conocido punto de la ciudad donde generalmente pasean en auto, cuando se registró una pelea entre sus acompañantes con Ricardo Delgadillo y Homero Balderas, por lo que las ahora occisas intervinieron para detener la riña.

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En ese momento, Jessica agredió a Dinorah con un arma punzocortante en el cuello y a Denisse en el pecho, cerca del corazón, por lo que fueron trasladadas a un hospital local, a donde llegaron sin vida.

Familiares y amigos decidieron apostarse en el Puente Internacional para presionar a la Fiscalía a que haga la petición para que las autoridades de Estados Unidos entreguen a los responsables. | Foto: Especial.

Los responsables de estos hechos emprendieron la huida y se enfilaron hacia Estados Unidos, ya que se informó, radican en San Benito, Texas.

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Por tal motivo, familiares y amigos decidieron apostarse en el Puente Internacional para presionar a la Fiscalía a que haga la petición para que las autoridades de Estados Unidos entreguen a los responsables y puedan enfrentar a la justicia mexicana para que no quede impune la muerte de estas hermanas.

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Al llegar a este cruce internacional, los elementos del CBP que custodian el puente cerraron el portón de malla ciclónica para evitar que ingresaran a suelo americano y de inmediato entablaron una charla con la hermana de las mellizas, a quien le cuestionaron el motivo de la manifestación y les informó los pasos a seguir para ser atendidos por autoridades norteamericanas.

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Los manifestantes decidieron retirarse y aseguraron que el lunes estarán en la Fiscalía para seguir presionando. | Foto: Especial.

Uno de los oficiales les proporcionó un número telefónico para que soliciten información y les dio sus condolencias por la muerte de Dinorah y Denisse.

Tras unos minutos apostados en el puente, los manifestantes decidieron retirarse y aseguraron que el lunes estarán en la Fiscalía para seguir presionando y que se solicite la captura de los cuatro implicados a fin de que Estados Unidos los entregue a las autoridades mexicanas.

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JACL/cr