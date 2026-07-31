Estados | 31-07-26 | 20:02 | Actualizada | 31-07-26 | 20:02 |

Matamoros, Tamps. - Familiares y amigos de las encabezaron una manifestación en el Puente Internacional Los Indios en Matamoros, , para exigir sean entregadas las cuatro personas norteamericanas que las asesinaron, por lo que elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cerraron este cruce que conecta con Brownsville, Texas.

Un nutrido contingente se abrió paso para llegar al portando pancartas y gritando consignas contra las autoridades a fin de que no se proteja a Jessica y Ricardo Delgadillo, así como a Beatriz y Homero Balderas, presuntos responsables de la muerte de las hermanas registrada en el poblado de Control, Matamoros.

Un nutrido contingente se abrió paso para llegar al Puente Internacional portando pancartas y gritando consignas contra las autoridades estadounidenses. | Foto: Especial.
Un nutrido contingente se abrió paso para llegar al Puente Internacional portando pancartas y gritando consignas contra las autoridades estadounidenses. | Foto: Especial.

Las mellizas acudieron a un conocido punto de la ciudad donde generalmente pasean en auto, cuando se registró una pelea entre sus acompañantes con Ricardo Delgadillo y Homero Balderas, por lo que las ahora occisas intervinieron para detener la riña.

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En ese momento, Jessica agredió a Dinorah con un arma punzocortante en el cuello y a Denisse en el pecho, cerca del corazón, por lo que fueron trasladadas a un hospital local, a donde llegaron sin vida.

Familiares y amigos decidieron apostarse en el Puente Internacional para presionar a la Fiscalía a que haga la petición para que las autoridades de Estados Unidos entreguen a los responsables. | Foto: Especial.
Familiares y amigos decidieron apostarse en el Puente Internacional para presionar a la Fiscalía a que haga la petición para que las autoridades de Estados Unidos entreguen a los responsables. | Foto: Especial.

Los responsables de estos hechos emprendieron la huida y se enfilaron hacia Estados Unidos, ya que se informó, radican en San Benito, Texas.

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Por tal motivo, familiares y amigos decidieron apostarse en el Puente Internacional para presionar a la Fiscalía a que haga la petición para que las autoridades de Estados Unidos entreguen a los responsables y puedan enfrentar a la justicia mexicana para que no quede impune la muerte de estas hermanas.

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Al llegar a este cruce internacional, los elementos del CBP que custodian el puente cerraron el portón de malla ciclónica para evitar que ingresaran a suelo americano y de inmediato entablaron una charla con la hermana de las mellizas, a quien le cuestionaron el motivo de la manifestación y les informó los pasos a seguir para ser atendidos por autoridades norteamericanas.

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Los manifestantes decidieron retirarse y aseguraron que el lunes estarán en la Fiscalía para seguir presionando. | Foto: Especial.
Los manifestantes decidieron retirarse y aseguraron que el lunes estarán en la Fiscalía para seguir presionando. | Foto: Especial.

Uno de los oficiales les proporcionó un número telefónico para que soliciten información y les dio sus condolencias por la muerte de Dinorah y Denisse.

Tras unos minutos apostados en el puente, los manifestantes decidieron retirarse y aseguraron que el lunes estarán en la Fiscalía para seguir presionando y que se solicite la captura de los cuatro implicados a fin de que Estados Unidos los entregue a las autoridades mexicanas.

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JACL/cr

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