Culiacán, Sin. - En el hospital General del municipio de Escuinapa fue ingresada una mujer joven y un bebé de un año de edad, quienes resultaron heridos durante un ataque a balazos cuando se encontraban en una vivienda de la colonia Francisco I Madero.

Familiares de las víctimas que viven muy cerca de donde se registró el atentado, acudieron a brindarles ayuda, por lo que los trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

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Los datos que se conocen, es que personas armadas llegaron al domicilio de la mujer, en la colonia Francisco I Madero, de la cabecera municipal de Escuinapa, y sin medir palabra, le dispararon en varias ocasiones, por lo que los disparos alcanzaron al niño que se encontraba con ella, presuntamente es su hijo, por lo que ambos fueron lesionados.

El personal de la secretaria de Seguridad Pública del Municipio que fue notificada de los disparos resguardó el lugar del ataque, hasta que personal de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para resguardar el lugar y levantar las actas respectivas.

Las autoridades no revelaron las identidades de la mujer y del menor de edad, pero ya iniciaron una carpeta de investigación por el ataque sufrido, a fin de poder identificar a los presuntos agresores.

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