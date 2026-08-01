La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este sábado primero de agosto se tienen previstas algunas movilizaciones en la capital del país, y aquí te decimos cuántas y cuáles son para que lo tomes en cuenta en tus traslados.

A las 9:30 horas, una movilización saldrá de la Estela de Luz rumbo al Zócalo capitalino, en rechazo al convenio de cooperación hídrica celebrado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ marcharán a las 11 horas del kiosco de la plaza de San Matías, rumbo a la sede de la alcaldía Iztacalco para visibilizar, promover el respeto y contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTTTI+ que habitan y transitan en dicha demarcación territorial.

El colectivo Witsachkalle marchará de Cabeza de Juárez rumbo al Coyote Hambriento, con la finalidad de visibilizar y defender el territorio a través del arte y construir espacios de resistencia cultural en la periferia desde la autogestión.

Manifestantes partirán a las 14 horas del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez para exigir la cancelación de contratos y frenar su ingreso en la gestión de los recursos hídricos a México de la empresa estatal de agua de Israel "Mekorot".

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Familiares de una persona desaparecida marcharán de la Glorieta del Ahuehuete rumbo al Monumento a la Madre, para exigir la búsqueda de joven que desapareció el 28 de julio de 2020, al viajar de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Veracruz para concretar la venta de un vehículo.

Trabajadores de la alcaldía Xochimilco se reunirán en la sede de la demarcación a las 11 horas para de rendición de cuentas de la alcaldesa.

Jóvenes seleccionados mediante el examen de ingreso a licenciatura se manifestarán a las 10 horas en la Torre de Rectoría de la UNAM, para pedir que no se anule el examen de admisión 2026.

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La Asamblea Interuniversitaria por Palestina se reunirá en el Hemiciclo a Juárez, a las 11 horas, para manifestarse en contra del genocidio y la ocupación en Palestina: asi como para difundir la importancia de la tolerancia, la no violencia, la memoria y los derechos humanos en el mundo.

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El grupo Raíces en Resistencia se concentrará a las 11 horas en el edificio Chihuahua de Tlatelolco, para un espacio de debate, análisis crítico y formación política de grupos zapatistas y activistas en defensa del territorio y contra la militarización en México.

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Integrantes de Artículo 19 estarán en el Memorial Narvarte, a las 11 horas, para la acción de memoria para conmemorar y exigir justicia por las víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte Poniente, el 31 de julio de 2015, en donde perdieron la vida 5 personas, entre ellas una activista y un fotoperiodista.

La organización Primero de Agosto protestará a las 12 horas en el Puente de la Morena y Patriotismo, San Pedro de los Pinos, "Por la memoria y la Justicia", a seis años del fallecimiento de Cariño, mujer que fue arrollada por un conductor que manejaba a exceso de velocidad y bajo la influencia del alcohol sobre avenida Patriotismo.

El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

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