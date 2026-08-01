La alcaldía Benito Juárez realizó una jornada integral en el Parque Pascual Ortiz Rubio, donde se hicieron trabajos de mantenimiento de luminarias, poda de áreas verdes, balizado, lavado y rehabilitación de juegos infantiles.

Además de pintura de pistas, banquetas y tubos, así como barrido manual, con el propósito de que familias puedan disfrutar de un entorno adecuado para la recreación, la convivencia y la activación física.

Diego Montiel, director de Jurídico, Gobierno y Normatividad Urbana, señaló que mantener en buenas condiciones los espacios públicos representa una acción directa en favor de la calidad de vida de las y los vecinos.

“Recuperar y conservar nuestros parques es invertir en la calidad de vida de nuestra comunidad. Queremos que las familias tengan lugares seguros y dignos para convivir, hacer deporte y disfrutar de su tiempo libre”, dijo.

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