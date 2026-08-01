[Publicidad]
La alcaldía Benito Juárez realizó una jornada integral en el Parque Pascual Ortiz Rubio, donde se hicieron trabajos de mantenimiento de luminarias, poda de áreas verdes, balizado, lavado y rehabilitación de juegos infantiles.
Además de pintura de pistas, banquetas y tubos, así como barrido manual, con el propósito de que familias puedan disfrutar de un entorno adecuado para la recreación, la convivencia y la activación física.
Diego Montiel, director de Jurídico, Gobierno y Normatividad Urbana, señaló que mantener en buenas condiciones los espacios públicos representa una acción directa en favor de la calidad de vida de las y los vecinos.
“Recuperar y conservar nuestros parques es invertir en la calidad de vida de nuestra comunidad. Queremos que las familias tengan lugares seguros y dignos para convivir, hacer deporte y disfrutar de su tiempo libre”, dijo.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Mundo
Nicaragua: votaciones quizás sí, elecciones definitivamente no
De última
Cuáles son los mejores días de agosto 2026 para cortarse el cabello
Mundo
España instalará una valla de contención entre Ceuta y Marruecos; caos migratorio suma 67 muertos
Mundo
Atentado con bomba en Colombia deja al menos 11 heridos; explosión, a días de la investidura presidencial
Impresa
Portada El Gráfico | Sábado 1 de Agosto de 2026
Espectáculos
¿Interesada? Marie Claire confiesa que no le volvió a hablar a un hombre porque no le pagó la cuenta
Al día
¿Qué significa la posición de tu perro al dormir? Todo esto te quiere comunicar
Historias
Horóscopos de HOY: LEO, tendrás una capacidad tremenda para tomar decisiones firmes