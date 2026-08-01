“Vamos a sudar juntos”. La instrucción fue clara: Harry Styles no quería a nadie sentado o estático durante su concierto en el Estadio GNP Seguros.

La primera de seis noches en la Ciudad de México fue una fiesta completa que reunió lluvia, ritmos disco, arreglos de cuerdas, gritos de “¡Harry, hermano, ya eres mexicano!” y hasta “Las mañanitas” para uno de sus músicos.

Cerca de las 21:00 horas, las luces del recinto se apagaron. En la penumbra, varias figuras corrieron hacia los instrumentos y el grito aumentó cuando apareció el británico entre gritos.

Con saco rosa, pantalón verde y tenis blancos, abrió con “Are You Listening Yet?” Después llegaron “Golden”, “Watermelon Sugar” y “Music for a Sushi Restaurant”, entre baile, coros masivos y carreras del cantante británico por las pasarelas.

“Sí, Ciudad de México, buenas noches. Uno, dos, tres, cuatro”, dijo antes de “Adore You”.

“Estoy muy emocionado de que estemos aquí juntos. Hoy vengo a entretenerlos. Su trabajo es disfrutarlo y sentirse libres. Vamos a cantar, a bailar y a sudar juntos”, añadió previo a “Watermelon Sugar”.

[Publicidad]

El saco desapareció y dejó al descubierto un chaleco brillante en tonos plateados y rosas, con el que continuó bailando mientras encadenaba las canciones de su repertorio.

El saco desapareció y dejó al descubierto un chaleco brillante en tonos plateados y rosas. Foto: CÉSAR GONZÁLEZ. EL UNIVERSAL

Una comunidad tan grande como él

Desde las gradas respondieron con el grito “¡Harry, hermano, ya eres mexicano!” Él respondió: “No entiendo realmente, pero espero que signifique que me quieren. México, de verdad, muchas gracias por todo el amor”.

La idea de comunidad, presente en el concepto del Together, Together Tour, marcó uno de los momentos más emotivos. Styles habló de los años lejos de los escenarios y de cómo los conciertos le recordaron la energía construida por sus seguidores.

[Publicidad]

“Gracias por permitirme ser parte de esto. Esta energía y esto que han creado juntos es mucho más grande que yo o que cualquiera de nosotros”, expresó el británico antes de que “Fine Line”, acompañada por cuerdas, cerrara el pasaje.

Durante “Italian Girls”, tomó el micrófono y la tornamesa. Bajo luces verdes, blancas y rojas, repitió: “¡Viva México! ¡Te amo, México! ¡Te llevo en mi corazón!”

También agradeció las visitas que ha hecho al país y llamó “maravillosa” a la gente mexicana.

[Publicidad]

Más tarde anunció el cumpleaños de su saxofonista y pidió cantar “Happy Birthday”. El público respondió con “Las mañanitas”, que escuchó sorprendido y entre risas. “Es más larga que la nuestra”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.