Ante el aumento de comerciantes ambulantes en inmediaciones de la Alameda Central y calles del Centro Histórico, autoridades capitalinas reforzaron la cantidad de personal —con 10 elementos más— para que haya mayor presencia en la zona, afirmó el secretario de Gobierno, César Cravioto.

“Todos los días tenemos operativos y vamos a ver con los grupos para su reubicación en los espacios que conseguimos del Metro, eso es muy importante; y también reforzamos el número de compañeros y compañeras en ese cuadrante para que haya mayor presencia”, dijo.

Cuestionado sobre las declaraciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien denunció mafias afines a Morena que cobran a los comerciantes para ocupar espacios, Cravioto Romero respondió que en el equipo de la demarcación se encuentran integrantes de la familia Sánchez Barrios, también ligados a grupos de comerciantes.

“Nomás hay que ver quiénes son los concejales del PRI que la apoyaron a ella y son los dos hijos de uno de los comerciantes más fuertes del Centro, y que más lata nos da, que es Rubén Sánchez Barrios y son equipo de la alcaldesa. Entonces, que no venga a decir que son de Morena y ella respalda a estos equipos”, señaló.

En su edición impresa de este viernes 31 de julio, EL UNIVERSAL publicó que, de acuerdo con la alcaldesa de Cuauhtémoc, detrás de los vendedores ambulantes que se han instalado en diversos puntos de la demarcación hay mafias que cobran a los comerciantes que buscan trabajar.

La edil señaló que quienes cobran a los comerciantes informales forman parte de las filas de Morena, y acusó que no ve interés por parte de Gobierno central en reordenar a comerciantes en zonas como el Monumento a la Revolución, Paseo de la Reforma, la Alameda, avenida Insurgentes y el Eje Central.

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Respecto a las comerciantes feministas que se ubican en la zona de la Alameda Central, el secretario de Gobierno señaló que tres de ellas ya aceptaron ser reubicadas al Metro, “y estamos convenciendo a todos los demás grupos a que acepten”.

El pasado lunes, en conferencia de prensa, el secretario de Gobierno adelantó que se reorganizará y reforzará la estrategia contra el ambulantaje que se implementa en la zona, por lo que indicó que esta semana se tendría una reunión al respecto.

Un día después, dijo que el equipo de la dependencia que encabeza realiza labores diarias de supervisión en la Alameda Central para evitar el desbordamiento de comercio informal en la zona.

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Este diario también ha dado cuenta de que una semana después de que terminó el Mundial de Futbol, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque están llenas de puestos ambulantes en los que se venden alimentos e, incluso, todavía productos relacionados con la justa deportiva.

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