Toluca, Edomex. - Los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México optaron por intensificar sus esfuerzos para reducir los homicidios, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo. Además, informaron una mayor coordinación metropolitana en seguridad y ampliación de capacidades tecnológicas de ambas entidades.

“Abordamos puntos clave para reforzar operativos e inteligencia en zonas limítrofes. Construir una estrategia compartida por la seguridad regional“, afirmó Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal en redes sociales.

Comentó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha convocado a unir esfuerzos, porque es y será siempre una prioridad brindar la paz y seguridad que las familias mexiquenses merecen.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, recibieron a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, en el C5 de la capital del estado, donde realizaron una reunión de coordinación metropolitana en materia de seguridad.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, recibieron a Clara Brugada Molina en el C5. | Foto: Especial.

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“Agradezco la colaboración de Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la CDMX, y de César Cravioto, Secretario de Gobierno de la CDMX, así como a la FGJEM y autoridades de ambas entidades. Como lo ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la #4T trabajamos en unidad”, señaló Horacio Duarte Olivares, a través de sus redes sociales.

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En la reunión, las autoridades hicieron una revisión de los operativos para continuar con la disminución de homicidios, el robo de vehículos, la extorsión y el despojo, y establecieron implementar una mayor coordinación metropolitana en materia de seguridad y ampliación de capacidades tecnológicas de las dos entidades.

Se especificó que en el Estado de México se reporta una disminución general de 30.18 por ciento en delitos de alto impacto, del primero de enero al 30 de junio, entre ellos:

Homicidio doloso (36.39%)

Secuestro (23.08%)

Extorsión (39.56)

Robo de vehículo con violencia (35.90%)

En la reunión estuvieron presentes el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero; el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, así como representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México.

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JACL/cr