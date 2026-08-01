La jefa de Gobierno, Clara Brugada, advirtió que su administración tendrá “cero tolerancia” ante el delito de despojo y adelantó que la próxima semana presentará acciones para fortalecer la estrategia para combatir este delito.

“En esta Ciudad no vamos a permitir que nadie convierta el hogar de las familias en un negocio criminal. Cualquier interés inmobiliario que pretenda enriquecerse mediante el fraude, el abuso o la ilegalidad nos encontrará enfrente. Así que también decimos con toda firmeza que este delito estará totalmente enfrentado por las instituciones de la Ciudad. No hay tregua, no habrá impunidad ante el despojo”, afirmó.

Tras encabezar la entrega de cuatro unidades habitacionales rehabilitadas como parte del programa Otoch, en la alcaldía Iztapalapa, la mandataria destacó que entre restituciones y aseguramientos, se ha logrado regresar a sus legítimos propietarios casi 300 viviendas.

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Señaló que esto se ha logrado gracias a que su administración creó el gabinete contra el despojo y se endurecieron las sanciones para quien cometa este delito.

“Alguien que comete despojo con agravantes puede quedar en la cárcel. Aumentamos, por supuesto, la sanción hasta 23 años. Eso fue lo que hicimos: agravar las penas ante el delito de despojo y se convierte en un delito grave”, dijo.

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Clara Brugada indicó que como prueba del combate a este ilícito está el caso en la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, en el que “de inmediato, el mismo día que los vecinos presentaron sus denuncias, sus quejas, se detuvo a los que estaban haciendo el despojo”.

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“En esta Ciudad, la vivienda se respeta, el patrimonio de las familias se protege y el despojo se combate de manera frontal. Y eso es lo que vamos a hacer”, enfatizó.

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La jefa de Gobierno también informó que “la semana que viene, el miércoles, estaremos presentando a ustedes, a toda la población, acciones para fortalecer esta estrategia y hacer todo lo necesario para actuar de manera inmediata, ante cualquier caso de despojo”.

Este viernes, a través de sus redes sociales, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer que en sesión del gabinete contra despojos, junto a la fiscal capitalina Bertha Alcalde se revisaron “los avances en la atención de denuncias y las acciones conjuntas” para combatir este delito.

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“Para el Gobierno de la Ciudad este tema es prioridad: damos seguimiento puntual a cada expediente para hacer justicia”, escribió en redes sociales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la alcaldía donde más casos de despojo se han registrado en la primera mitad de 2026 es Iztapalapa, con 291 carpetas de investigación.

La alcaldía que presenta el segundo lugar en el número de indagatorias por despojos es Gustavo A. Madero, con 217; seguida de Cuauhtémoc, con 205; Coyoacán presentó 138 carpetas de investigación, mientras que Álvaro Obregón, 135.

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La alcaldía Benito Juárez se encuentra en la sexta posición, con un total de 133 casos.

El pasado 21 de julio, una vecina de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, denunció un intento de despojo de un inmueble ubicado en Cerrada Matías Romero, tras lo cual varios vecinos se movilizaron y mantuvieron un plantón para denunciar este y otros presuntos casos de despojo.

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Por este hecho fueron detenidas y vinculadas a proceso Virginia “N” y Diana “N”.

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