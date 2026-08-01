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Daneira Oviedo, víctima de despojo del inmueble ubicado en Cerrada Matías Romero 18, en la colonia Del Valle, aseguró que la prisión preventiva que dictó un juez contra Virginia “N” y Diana “N” por este hecho representa un avance en su caso, aunque reconoció que vivir un allanamiento y la invasión de una propiedad le dejó una fuerte sensación de impotencia.
“No puede ser que las autoridades durante ¿qué fue?, ¿una semana? No hicieron nada. (...) Yo no tengo una fórmula para decirte ‘esto tienes que hacer’. Sí, hay ciertas cosas que yo te puedo decir, como es, alzar la voz, cómo hacer el reporte, cómo tomar los datos de quien te atiende porque es una obligación de ellos, darte su servicio”, expresó.
Tras la audiencia en la que se dictó prisión preventiva contra Virginia “N” y Diana “N”, la vecina de la alcaldía Benito Juárez explicó que durante la diligencia se presentaron elementos de la investigación, entre ellos su denuncia, la de su hermano y testimonios de personas que presenciaron los hechos.
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La víctima señaló que el juez tomó en consideración diversos factores para ordenar la prisión preventiva, entre ellos que no se conocía con certeza el domicilio de las imputadas, las amenazas que recibió su hermano y la posibilidad de que pudieran manipular cerraduras o pruebas.
Dijo que su caso exhibió que hay un problema de despojos en el Valle de México.
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