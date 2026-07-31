Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) señalados de haber intentado apropiarse de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez; dos de ellos cuentan con carpetas de investigación por allanamiento y lesiones.

De acuerdo con información de la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) alertaron a policías en campo sobre dos sujetos que cambiaban las chapas de un domicilio ubicado en la avenida Américas y la calle Manuel Acuña, colonia La Moderna.

Al llegar, los uniformados encontraron a cuatro sujetos que cambiaban chapas en el lugar, los sospechosos cayeron en contradicciones, además de que no pudieron acreditar la posesión del lugar, por lo que fueron detenidos.

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Luego de una revisión se les aseguraron un desarmador de punta plana con mango amarillo y unas pinzas de presión color metálico

Los sujetos de 21, 37 42 y 62 años de edad ya fueron presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

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La SSC informó que el detenido de 37 años de edad cuenta con una carpeta de investigación por el delito de allanamiento de morada y una presentación al Juzgado Cívico por Impedir el libre tránsito de las personas; mientras que sujeto de 42 años de edad cuenta con dos carpetas de investigación por lesiones.