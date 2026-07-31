[Publicidad]
Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) señalados de haber intentado apropiarse de un inmueble en la alcaldía Benito Juárez; dos de ellos cuentan con carpetas de investigación por allanamiento y lesiones.
De acuerdo con información de la SSC, operadores del Centro de Comando y Control (C2) alertaron a policías en campo sobre dos sujetos que cambiaban las chapas de un domicilio ubicado en la avenida Américas y la calle Manuel Acuña, colonia La Moderna.
Al llegar, los uniformados encontraron a cuatro sujetos que cambiaban chapas en el lugar, los sospechosos cayeron en contradicciones, además de que no pudieron acreditar la posesión del lugar, por lo que fueron detenidos.
Lee también Detienen a una mujer por violencia familiar en Neza
Luego de una revisión se les aseguraron un desarmador de punta plana con mango amarillo y unas pinzas de presión color metálico
Los sujetos de 21, 37 42 y 62 años de edad ya fueron presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.
[Publicidad]
La SSC informó que el detenido de 37 años de edad cuenta con una carpeta de investigación por el delito de allanamiento de morada y una presentación al Juzgado Cívico por Impedir el libre tránsito de las personas; mientras que sujeto de 42 años de edad cuenta con dos carpetas de investigación por lesiones.
Caen "El Minimi" y "El Pitufo" del Cártel de Tláhuac; están relacionados con narcomenudeo, extorsión y despojo de predios
[Publicidad]
Más información
De última
La próxima exposición de moda del Met será dedicada a John Galliano
Menú
Vinos de Tenerife: la isla que desafía al vino global
Estados
Después de 30 años, el puerto de altura de Progreso, Yucatán, será modernizado; inversión asciende a 12 mil 500 mdp
Espectáculos
Zoë Kravitz acompaña a Harry Styles durante su estancia en la Ciudad de México
Fútbol
¿Dónde ver Puebla vs Chivas EN VIVO? Canales y horarios de transmisión de la Jornada 3 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Juárez vs Pumas EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Atlético de San Luis vs Tijuana EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX
Espectáculos
¿Brujería en LCDLFMX4? Ceriani acusa a Galilea Montijo de embrujar a la audiencia