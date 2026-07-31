Nezahualcóyotl, Méx.— Elementos de la policía municipal capturaron a una mujer de 34 años por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar.

La mujer, identificada como Yesenia “N”, roció gasolina sobre su pareja y le prendió fuego durante una discusión en un domicilio de la colonia San Agustín.

Los oficiales del Sector 14 Izcalli realizaban un recorrido de vigilancia cuando el centro de mando les notificó que una persona presentaba quemaduras dentro de una vivienda y se trasladaron al lugar.

En el domicilio localizaron a un hombre con lesiones visibles por quemaduras. Paramédicos le brindaron atención y determinaron su traslado urgente a un hospital de especialidades.

El diagnóstico médico reveló quemaduras en aproximadamente 70% de la superficie corporal. La víctima permanece hospitalizada.

Las primeras investigaciones y los testimonios recabados en el sitio establecieron que la agresión ocurrió durante una discusión entre la pareja.

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