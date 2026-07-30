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Una mujer ingresó a un motel en la alcaldía Iztapalapa acompañada de un hombre, y horas después fue encontrada muerta dentro de una de las habitaciones.
Los hechos ocurrieron en el Motel Canceleira, ubicado sobre Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla.
La mujer, de aproximadamente 40 años, llegó al establecimiento en compañía de un hombre, quien se identificó en la recepción como Hugo Ocampo.
Al paso de las horas, personal del hotel tocó la puerta de la habitación para avisarles que el tiempo se les había vencido. Como nadie les respondió, ingresaron por la fuerza y ahí encontraron a la mujer sin vida, tendida en el piso de la habitación y con una lesión visible en el rostro. El hombre que había ingresado con ella ya no se encontraba en el sitio.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble y acordonaron la zona, mientras agentes y peritos de la Fiscalía General de Justicia capitalina iniciaron las diligencias correspondientes.
Por estos hechos, la Fiscalía de Investigación del Delito de Femicidio inició una carpeta de investigación.
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