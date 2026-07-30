La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que Pemex se ha recuperado y que, mientras más integrada y más pública, más eficiente es. Sin embargo, las cifras dadas a conocer esta semana muestra otra historia. Pemex parece ser mucho más eficiente refinando petróleo en Estados Unidos que refinándolo en México. Rosanety Barrios, analista independiente del sector energético, nos habla al respecto.

En otros temas:

Pese a la sombra de Trump y el T-MEC, Kia apuesta por México con una millonaria inversión eléctrica / El estreno de Kevin Warsh al frente de la Fed mostró una institución más dividida y preocupada por la inflación / ¿La FIFA está vendiendo el Mundial? Infantino abre un nuevo frente con la UEFA.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.