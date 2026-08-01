La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) expuso que el maltrato animal representa una grave problemática social en México y particularmente en la capital. Estadísticas de la dependencia, publicadas en su página oficial, precisan que durante 2019 se registraron un total de mil 868 denuncias por violencia física, abandono, negligencia y condiciones de hacinamiento; mientras que para 2025 dicha cifra ascendió a 3 mil 861 denuncias.

“Este incremento evidencia la persistencia e incluso el agravamiento de una problemática real y vigente en la Ciudad”, señaló la procuraduría.

En su informe anual de actividades, la Agencia de Atención Animal (Agatan) precisa que la atención a denuncias por maltrato o crueldad animal son prioritarias, dado el riesgo que representan los hechos para el bienestar de los animales; no obstante, de junio de 2025 a junio de 2026 se han atendido únicamente 57 casos de denuncias por maltrato o crueldad animal.

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Esta atención consistió en asesoría a las personas sobre cómo redactar y presentar denuncia por maltrato y acompañamiento ante la fiscalía a efecto de corroborar que la investigación y el procedimiento se den conforme a derecho.

La agencia detalló que en el periodo que se informa, la Ciudad de México tuvo dos eventos significativos cuya trascendencia implicó la intervención de diversas dependencias, los eventos fueron la intervención en el Mercado de Sonora y resguardo de animales procedentes del Refugio Franciscano.

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“La labor del área jurídica en cuanto al Mercado de Sonora se refiere, fue el participar en las intervenciones en los locales con venta de animales, a efecto de constatar las condiciones de los animales y, en su caso, presentar las denuncias en caso de apreciar hechos con apariencia de delito de maltrato o crueldad animal. Asimismo, de ser necesario, iniciar los resguardos de los animales que, una vez clausurados los locales, aún permanecieran dentro de los locales”, refiere el documento.

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Tras las declaraciones del conductor de televisión Pedro Sola, donde sugirió envenenar mascotas, y la aparición del pato Merlín, diputados locales presentaron iniciativas para castigar la apología del maltrato animal y para asegurar que parte de los recursos obtenidos por su explotación o imagen garanticen su beneficio.

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