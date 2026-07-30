Ante las denuncias generadas en redes sociales sobre presuntos maltratos y condiciones irregulares en las instalaciones del Centro de Salud y Control Animal del municipio de Tonalá, el presidente municipal Sergio Chávez solicitó al Órgano Interno de Control (OIC) iniciar una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades administrativas.

“Les informo sobre lo sucedido en las instalaciones municipales de salud animal aquí en Tonalá, di la orden al órgano interno de control para que se trasladara al centro de salud animal e iniciar a una investigación sobre lo alertado y también se den todas las facilidades a la Fiscalía General del Estado de Jalisco de ser necesario”, señaló el edil.

Las acusaciones señalan que los animales que ingresan al centro no reciben la atención necesaria y se les mantiene desnutridos, además de que hay evidencias de animales que murieron de hambre o por ataque de otros ejemplares.

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El alcalde defendió su gestión y aseguró que desde su llegada se han hecho mejoras en las instalaciones del centro, pero reconoció la necesidad de deslindar responsabilidades frente a los nuevos señalamientos.

Con la investigación se busca determinar si existen indicios de delito de crueldad animal, castigado legalmente con penas que van de 6 meses a 3 años de prisión.

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El Centro de Salud Animal, ubicado en la colonia Loma Dorada, ha sido objeto de denuncias recurrentes por hacinamiento y métodos de sacrificio cuestionables.

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