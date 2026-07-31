Mérida, Yuc.- Habitantes de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Mérida, denunciaron la muerte de varios perros, luego de encontrar alimento envenenado.

El caso ocurrió en la calle 16 entre 15 y 17 y dejó como saldo preliminar seis animales afectados y cuatro fallecidos, entre ellos una perra que se encontraba en periodo de lactancia.

Vecinos relataron que encontraron bolsas con alimento, presuntamente envenenado, cerca de un predio que más tarde fue asegurado por las autoridades.

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Elementos de seguridad también acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado, la cual ya abrió una investigación.

Al lugar arribó el Servicio Veterinario Forense, cuyo personal levantó los cuerpos sin vida de los perritos para determinar con precisión la causa de su muerte.

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Los vecinos exigen que el caso no quede impune y que se sancione a los responsables.

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JACL/cr