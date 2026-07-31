[Publicidad]
Mérida, Yuc.- Habitantes de la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Mérida, denunciaron la muerte de varios perros, luego de encontrar alimento envenenado.
El caso ocurrió en la calle 16 entre 15 y 17 y dejó como saldo preliminar seis animales afectados y cuatro fallecidos, entre ellos una perra que se encontraba en periodo de lactancia.
Vecinos relataron que encontraron bolsas con alimento, presuntamente envenenado, cerca de un predio que más tarde fue asegurado por las autoridades.
Lee también Tonalá abre investigación por presunto maltrato animal en Centro de Salud; Fiscalía de Jalisco podría intervenir
Elementos de seguridad también acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado, la cual ya abrió una investigación.
Al lugar arribó el Servicio Veterinario Forense, cuyo personal levantó los cuerpos sin vida de los perritos para determinar con precisión la causa de su muerte.
[Publicidad]
Los vecinos exigen que el caso no quede impune y que se sancione a los responsables.
Rescatan a 15 perritos en condiciones de abandono en Calpulalpan, Tlaxcala; investigan maltrato animal
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Perú analiza salvoconducto para Betssy Chávez; México espera resolución sobre el asilo
Nación
Embajador Johnson reconoce captura de "El R1"; "juntos continuaremos el desmantelamiento de cárteles", afirma
Nación
Onda de calor y monzón mexicano este sábado 1 de agosto; así será el clima en México
Mundo
Balacera en aeropuerto de Sao Paulo; policía frustra tráfico de cocaína rumbo a Europa
Fútbol
¿Dónde ver Puebla vs Chivas EN VIVO? Canales y horarios de transmisión de la Jornada 3 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Juárez vs Pumas EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX
Fútbol
¿Dónde ver Atlético de San Luis vs Tijuana EN VIVO? Canales y horarios de la Jornada 3 de la Liga MX
Espectáculos
¿Brujería en LCDLFMX4? Ceriani acusa a Galilea Montijo de embrujar a la audiencia