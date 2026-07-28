Mérida, Yucatán. - Personal del Ayuntamiento de Mérida rescató a 48 perros que se encontraban en una situación crítica en un predio del centro de la capital yucateca.

Raúl Escalante Aguilar, director de la Unidad de Protección Animal (UPA), informó que, luego de varios reportes ciudadanos, acudieron al predio donde se detectó que los dueños de los perros se encuentran en una situación de vulnerabilidad, rezago económico y con problemas de salud, circunstancias que les dificultan brindarles cuidados necesarios a los animales.

Rescatan a 48 perros en un predio de Mérida, Yucatán; serán rehabilitados para su adopción. Foto: Especial.

“Tras la valoración inicial, se confirmó que los 48 perros presentan condiciones críticas de salud; por ello, los canes fueron trasladados al Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA), donde recibirán una evaluación médica e iniciarán el proceso de recuperación”, manifestó.

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Precisó que, en los próximos días, los perros recibirán atención veterinaria, alimentación, rehabilitación y los cuidados necesarios para que recuperen la salud y sean dados en adopción.

Rescatan a 48 perros en un predio de Mérida, Yucatán; serán rehabilitados para su adopción. Foto: Especial.

El funcionario indicó que, además del rescate y la atención veterinaria, estos casos permiten canalizar el apoyo necesario cuando las familias enfrentan condiciones sociales o económicas que limitan el cuidado adecuado de los animales.

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La Unidad de Protección Animal (UPA) inició operaciones en diciembre de 2024 y es una instancia enfocada en la atención de la fauna mediante la tenencia animal responsable, la erradicación del maltrato animal y el mejoramiento en la calidad de vida de perros y gatos en la ciudad.

dmrr/cr